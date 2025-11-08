"Spordipühapäevas" räägitakse autorallist ja kodusest jalgpallist

Vikerraadio traditsioonilises spordisaates "Spordipühapäev" peatutakse sel nädalal põhjalikumalt rallihooaja lõpul, sest küsimusi on rohkem kui vastuseid.

Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja eelviimasel etapil Jaapanis korduvad tuttavad mustrid. Milline on seis ning mida arvata Ott Tänaku ja Hyundai pealike väljaütlemistest? Olukorda hindab ralliajakirjanik Rauno Paltser.

Kui Tänaku puhul on variandina õhus ka karjääri lõpetamine, siis noor rallilootus Romet Jürgenson on alles oma teekonna alguses. Debüütaasta WRC2 klassis tõi rohkelt kogemusi ja M-Spordi juhtide kiidulaulu. Vikerraadio kutsus mehe külla, et koos tagasi ja edasi vaadata.

Koduses jalgpallis jäi Premium liiga tiitli jagamine viimasesse vooru. Miks läks tänavu nii nagu läks ja mida tänavusest meelde jätta?

"Spordipühapäev" ikka pühapäeviti kell 18.15. Saatejuht on Johannes Vedru.