Algas piletimüük võrkpalli EM-finaalturniiri Eesti fännisektorisse

Alates reedest, 7. novembrist on avatud 2026. aasta võrkpalli Euroopa meistrivõistluste piletimüük ja Eesti fännide jaoks on alagrupiturniirile Tamperes eraldatud spetsiaalne fännisektor.

Piletimüük toimub Soome piletimüügikeskkonnas lippu.fi ja pileteid saab osta siit. Eesti fännidele on ka eraldi pakett fännisektorites, neid saab osta siit.

Esmalt on võimalik osta vaid mitme päeva piletipakette, mis on hiljem müüki tulevatest üksikpiletitest 20 protsenti soodsamad. Üksikpiletid tulevad müüki 2026. aasta kevadel.

Eesti fännisektori piletid on müügil kuni kaks kuud enne alagrupiturniiri algust, misjärel lähevad need üldmüüki.

7. novembrist on Eesti fännide jaoks müügis kaks paketti:

8 päeva pakett: sisaldab kõiki kaheksat alagrupiturniiri mängupäeva, kokku 15 mängu.

Meeskonna pakett: sisaldab Eesti koondise viit mängupäeva, kokku kümme mängu.

Rohkem infot üldise piletimüügi kohta saab lugeda Soome alaliidu kodulehelt Lentopallo.fi.