X!

FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

Jalgpall
Donald Trump ja Gianni Infantino
Donald Trump ja Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA teatas kolmapäeval, et hakkab igal aastal välja jagama rahupreemiat. Esimene laureaat selgub detsembris Washingtonis MM-finaalturniiri alagruppide loosimisel.

Auhind hakkab kandma ametlikku nime "FIFA Peace Prize – Football Unites the World" ehk "FIFA rahupreemia – jalgpall ühendab maailma".

"Üha enam lõhenenud maailmas on esmatähtis tunnustada nende tööd, kes on näinud vaeva, et lõpetada konflikte ja tuua inimesi kokku," sõnas FIFA president Gianni Infantino. "Jalgpall seisab rahu eest ja kogu ülemaailmse jalgpallikogukonna nimel tunnustab FIFA rahuauhind tulevastele põlvkondadele lootust pakkuvate inimeste pingutusi."

Infantinol on head suhted USA presidendi Donald Trumpiga, keda ei nimetatud oktoobris ka põhjaliku lobitöö kiuste Nobeli rahupreemia laureaadiks. FIFA president on viimasel ajal figureerinud erinevate rahuteemaliste sõnavõttudega, näiteks väisas ta oktoobris Egiptuses toimunud Gaza-teemalist tippkohtumist ning ütles septembris, et on Gazas, Ukrainas ja Sudaanis nähtu tõttu palju pisaraid valanud.

FIFA on aastate jooksul ise olnud vastu igasugustele poliitilistele sõnumitele, näiteks on Inglismaa, Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Walesi alaliidud saanud rahatrahvi, sest on koondise särkidel mälestanud I maailmasõjas hukkunuid punaste mooniembleemidega. Katari MM-il ei lubanud FIFA Euroopa koondistel kanda vikerkaarevärvis kaptenipaelu, küll ei olnud neil näiteks probleemi sellega, et Maroko koondislased tõid matšide järel väljakule Palestiina lippe.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

20:12

FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

18:28

Saalijalgpalli meistriliigas tühistati üks mängutulemus

16:55

U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

15:41

Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

15:00

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

13:50

Madalseisus Itaalia suurklubi vallandas peatreeneri

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

09:43

Tamme koduklubi sai seitsmenda võidu

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

04.11

Degerfors püsib Igoneni eksimusest hoolimata üleminekumängude kursil

sport.err.ee uudised

20:12

FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

19:17

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

18:59

Iisraeli klubi Euroliiga mäng peetakse Sarajevos ilma pealtvaatajateta

18:28

Saalijalgpalli meistriliigas tühistati üks mängutulemus

17:37

Mõnnakmäe rassis euromängus kaks geimi käeluumurruga

16:55

U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

16:16

EOK spordifilmide programmi PÖFF-il avab film Matti Nykänenist

15:41

Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

15:00

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

14:26

Tamm pääses paarismängus veerandfinaali

13:50

Madalseisus Itaalia suurklubi vallandas peatreeneri

13:10

Venus Williamsi karjääril ei paista veel lõppu

12:27

Kurikuulus USA dopinguarst suri 75 aasta vanuselt

11:48

Euroopa parimaks noormängijaks valiti PSG talent

11:04

Djokovic sai viimaks Tabilost jagu

10:29

NHL-is jõudis 300 värava klubisse neljas soomlane

09:43

Tamme koduklubi sai seitsmenda võidu

09:19

Glinka jõudis Challengeri turniiril teise ringi

08:37

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

loetumad

08:37

Bullsi tagamängija kordas saavutust, millega sai viimati hakkama Jordan

04.11

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

04.11

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

08:06

Kümnekesi jäänud Bayern alistas PSG

04.11

VIDEO | Kuningas Charles lõi David Beckhami rüütliks

04.11

Rae Spordikool/Viaston tegi eurosarjas ilusa debüüdi Uuendatud

04.11

Murcia võitis Raieste kehvast viskepäevast hoolimata

04.11

Rannula pikka nimekirja kuuluvad viis meest nii Tartust kui Kalev/Cramost

04.11

Keilas saavad uhkeldada Sõbra hoolealused

04.11

Kullamäe jäi eurosarjas nullile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo