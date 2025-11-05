FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

Auhind hakkab kandma ametlikku nime "FIFA Peace Prize – Football Unites the World" ehk "FIFA rahupreemia – jalgpall ühendab maailma".

"Üha enam lõhenenud maailmas on esmatähtis tunnustada nende tööd, kes on näinud vaeva, et lõpetada konflikte ja tuua inimesi kokku," sõnas FIFA president Gianni Infantino. "Jalgpall seisab rahu eest ja kogu ülemaailmse jalgpallikogukonna nimel tunnustab FIFA rahuauhind tulevastele põlvkondadele lootust pakkuvate inimeste pingutusi."

Infantinol on head suhted USA presidendi Donald Trumpiga, keda ei nimetatud oktoobris ka põhjaliku lobitöö kiuste Nobeli rahupreemia laureaadiks. FIFA president on viimasel ajal figureerinud erinevate rahuteemaliste sõnavõttudega, näiteks väisas ta oktoobris Egiptuses toimunud Gaza-teemalist tippkohtumist ning ütles septembris, et on Gazas, Ukrainas ja Sudaanis nähtu tõttu palju pisaraid valanud.

FIFA on aastate jooksul ise olnud vastu igasugustele poliitilistele sõnumitele, näiteks on Inglismaa, Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Walesi alaliidud saanud rahatrahvi, sest on koondise särkidel mälestanud I maailmasõjas hukkunuid punaste mooniembleemidega. Katari MM-il ei lubanud FIFA Euroopa koondistel kanda vikerkaarevärvis kaptenipaelu, küll ei olnud neil näiteks probleemi sellega, et Maroko koondislased tõid matšide järel väljakule Palestiina lippe.