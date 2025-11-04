X!

Selgusid Eesti naiste jalgpallikoondise vastased MM-valikturniiril

Eesti naiste koondis sai teisipäeval toimunud loosimisel teada oma vastased 2027. aasta FIFA maailmameistrivõistluste Euroopa valikturniiril. Ühes alagrupis minnakse vastamisi Bosnia ja Hertsegoviina, Leedu ja Liechtensteiniga.

Euroopa valiksari on üles ehitatud sarnaselt UEFA naiste Rahvuste liigale. 53 koondist on jaotatud kolme liigasse vastavalt nende tulemusele 2025. aasta Rahvuste liiga hooajal: A- ja B-liiga koosnevad 16 ning C-liiga 21 koondisest. Eesti kuulub oma tulemuste põhjal C-liigasse.

Valikturniiri mängud peetakse neljastes või kolmestes alagruppides kodus ja võõrsil ajavahemikus märtsist kuni juunini 2026.

Mängupäevad:

1. mängupäev – teisipäev, 3. märts
2. mängupäev – laupäev, 7. märts
3. mängupäev – teisipäev, 14. aprill
4. mängupäev – laupäev, 18. aprill
5. mängupäev – reede, 5. juuni
6. mängupäev – teisipäev, 9. juuni

Euroopale on 2027. aasta maailmameistrivõistlustel eraldatud 11 kohta. A-liiga alagruppide võitjad teenivad otsepääsu Brasiilias toimuvale finaalturniirile, ülejäänud kohad selgitatakse sõelmängudes, milles osalevad liigade parima asetusega naiskonnad. Lisaks võib üks koondis pääseda finaalturniirile läbi maailmajagudevaheliste sõelmängude.

Valiksarja tulemused mõjutavad ka järgmist UEFA naiste Rahvuste liiga tsüklit (2027–2029): B- ja C-liiga alagruppide võitjad tõusevad aste kõrgemale, A- ja B-liiga neljandad ning kaks madalamalt asetatud B-liiga kolmandat langevad tase madalamale.

Toimetaja: Anders Nõmm

