Maailmameister Mulenok: siiamaani ei ole kohale jõudnud

Fitnessmodell Mia Mulenok on oma kategooria maailmameister, keda kannustab tagant sisemine põlemine ja kirg oma ala vastu.

Laupäeval Tartus toimunud Eesti meistrivõistlustel astus lavale ka kaks nädalat varem Fit-Model kategoorias maailmameistriks kroonitud Mia Mulenok. Sportlane tõdes, et MM-tiitel pole siiani talle kohale jõudnud.

"Valmistusingi kohe Eesti meistrivõistlusteks, et tuleks ka siin edukas võistlus. Ma ei tea, siiamaani ei ole kohale jõudnud. Olen nendes emotsioonides ja naudin kogu protsessi, naudin elu ja melu, ma siiralt naudin seda," ütles ta ERR-ile.

Tänavuste saavutustega on Mulenok rahule jäänud. "Minu jaoks on väga edukas hooaeg, sain MM-kulla ja mida sportlane ikka soovib kui olla maailmas number üks. Enne maailmameistrivõistlustel lavale minemist tundsin, et sees midagi põleb ja et mul on kirg selle lava vastu. Tundsin, et täna on minu päev. Ma ei oska kirjeldada, ainult head emotsioonid!" ütles maailmameister.

Mulenok on tänavu pööranud rohkem tähelepanu detailidele. "Olen väga palju harjutanud kontsadel kõndimist, muidu tavaelus väga palju kontsasid ei kanna. Ei püsinud enne esimesi võistlusi isegi väga kontsadel, kuigi olin terve ettevalmistusperioodi harjutanud. Praegu on pooside vahetused, lavaline liikumine, kontsadel käimine," rääkis ta.

Tulevikku vaadates sportlane liigselt ei muretse ja vaatab, mida elul talle pakkuda on.

