X!

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

Kulturism ja fitness
Mia Mulenok.
Mia Mulenok. Autor/allikas: EastLabs
Kulturism ja fitness

Dubais toimunud kulturismi ja fitnessi Fit-Model kategooria maailmameistrivõistlustelt tõid Eesti sportlased koju nii MM-tiitli kui ka mitu finaalikohta.

Mia Mulenok krooniti maailmameistriks kuni 166 cm pikkuskategoorias. Lisaks tuli ta pronksmedalile 15- kuni 23-aastaste juunioride avatud kategoorias.

Kuni 162 cm kategoorias saavutas viienda koha Viktorija Tkacenko. Kuni 169 cm pikkuste naiste seas tuli Christin-Amani Kiivikas samuti viiendale kohale.

Üle 164 cm pikkuste naiste seas said Tkacenko ja Maija Karabelnikova vastavalt kaheksanda ja üheksanda koha.

Kuni 172 cm pikkuste naiste kategoorias sai Johanna Tilk seitsmenda koha. Samas kategoorias lõpetas Karabelnikova 11. koha.

Üle 172 cm pikkuskategoorias tuli Anastassija Vassiljeva seitsmendale kohale ja talle järgnes Hanneloore Jõekäär. Lisaks saavutas Jõekäär 10. koha 15- kuni 23-aastaste juunioride kategoorias.

Sportlasi oli võistlemas kokku 14 riigist ja riikidevahelises arvestuses saavutas Eesti kolmanda koha.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

16:45

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

16:13

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

15:41

Eesti veemotosportlased tõid Itaaliast koju kaks maailmameistritiitlit

14:51

Reali read hõrenevad El Clasico eel

14:05

Glinka alustas Challengeri turniiri kiire võiduga

13:37

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

13:00

Mõõnav Nottingham palkas pragmaatilise stiili poolest tuntud Dyche'i

12:34

GALERII | Euroopa tugevaim noorte maadlusvõistlus tõi kolm kulda Eestisse

11:59

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

11:25

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eestile on vaja filmi Mati Alaverist?

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

20.10

"Spordipühapäev": kuidas tuua hoovisport tänapäeva lastele?

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

20.10

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

00:15

56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

08:39

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

20.10

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

11:25

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eestile on vaja filmi Mati Alaverist?

20.10

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

20.10

Endise maailma esireketi pikaks veninud võidupõud sai lõpu

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

09:44

Hiilgava hooaja teinud kaluriküla klubi tuli Rootsi jalgpallimeistriks

20.10

Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo