Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks
Dubais toimunud kulturismi ja fitnessi Fit-Model kategooria maailmameistrivõistlustelt tõid Eesti sportlased koju nii MM-tiitli kui ka mitu finaalikohta.
Mia Mulenok krooniti maailmameistriks kuni 166 cm pikkuskategoorias. Lisaks tuli ta pronksmedalile 15- kuni 23-aastaste juunioride avatud kategoorias.
Kuni 162 cm kategoorias saavutas viienda koha Viktorija Tkacenko. Kuni 169 cm pikkuste naiste seas tuli Christin-Amani Kiivikas samuti viiendale kohale.
Üle 164 cm pikkuste naiste seas said Tkacenko ja Maija Karabelnikova vastavalt kaheksanda ja üheksanda koha.
Kuni 172 cm pikkuste naiste kategoorias sai Johanna Tilk seitsmenda koha. Samas kategoorias lõpetas Karabelnikova 11. koha.
Üle 172 cm pikkuskategoorias tuli Anastassija Vassiljeva seitsmendale kohale ja talle järgnes Hanneloore Jõekäär. Lisaks saavutas Jõekäär 10. koha 15- kuni 23-aastaste juunioride kategoorias.
Sportlasi oli võistlemas kokku 14 riigist ja riikidevahelises arvestuses saavutas Eesti kolmanda koha.
Toimetaja: Henrik Laever