Galerii | Rakveres selgusid Eesti kulturismi- ja fitnessimeistrid

Eelmisel kuul Leedus peetud fit-model-kategooria maailmameistrivõistlustel teenis täiskasvanutest hõbeda ja U-23 vanuseklassis kulla Annika Absalon. Pärnu Koidula gümnaasiumi abituriendile tuli selline edu suure üllatusena.

"Ikkagi maailmameistrivõistlused! Ma poleks eluski uskunud, et ma oma teisel võistlusaastal võiksin saada maailmameistriks, see oli väga üllatav," imestas ta intervjuus ERR-ile. Mis otsustavaks sai? "Võib-olla see karisma, et ma oskan laval peal olla, sest ma olen terve elu laval olnud ja mulle väga meeldib seal olla."

Kuigi võhiku silm näeb vaid ala glamuuri, on sportlasele fitnessis vormi hoidmine väga raske. "Seda vormi ei ole väljaspool võistlushooaega absoluutselt jätkusuutlik hoida ja seda vormi on ka väga raske teha," lausus ta. "Kogu aeg on energiapuudus, madal kaloraaž ja kogu aeg on tamp taga," sõnas Absalon, kes sai Eesti meistrivõistlustel kaks kuldmedalit.

Fit-model-kategooria MM-il teenis U-23 vanuseklassis pronksi jõusaalitreener ja suunamudija Christin-Amani Kiivikas. Pärast lapse sündi edukalt sporti naasnud Kiivikas oli rahul, et ta suutis oma juunioride klassi viimasel aastal lõpuks tiitlivõistluste medali saada. Kaheksandast paremat kohta oleks Kiivikas tahtnud saada MM-il täiskasvanute klassis, sest aasta varem oli ta olnud neljas.

"Ma olen selles mõttes iseendaga rahul, et kogu minu lavaline liikumine on selle aastaga paranenud," sõnas ta. "Mu vorm on parim, mis ta üldse olnud on. Lõpuks loebki see, kui ma olen ise endast kõik andnud. Sest eks see õnne faktor mängib väga suurt rolli," ütles Eesti meistrivõistlustel neljanda kohaga leppima pidanud Kiivikas.

Kevadel wellness-klassis Euroopa meistrivõistlustel kulla ja hõbeda saanud Anastassia Toikka oli oktoobris samas klassis võidukas Arnold Classicu Euroopa osavõistlusel. Kogenud sportlase ja treeneri sõnul on edu valem lihtne.

"Kui ilus naine tunneb ennast väga hästi laval, kui talle meeldib ja ta naudib protsessi, siis kohtunikud ka näevad seda," lausus Toikka. "Ja siis saad sa ka näidata oma vormi kõige paremini." Eesti meistrivõistlustel võitis Toikka wellnessi klassis nii naistest kui ka vanuseklassis 35+.

Kokku selgusid laupäeval Rakveres Eesti meistrid ligemale 40 võistlusklassis.



Eesti meistrid



Naised

Fit-Model, U23, bikini - 166cm, U20 ja bikini U23 absoluut - Briana Korniltseva (Sparta SK)

Acrobatic fitness ja acrobatic fitness, U23 - Margit Kuuse (Kristina Koroljaki SK)

Artistics fitness ja artistics fitness, U23 - Valeria Kopajeva (Tiim Go Fit)

Wellness, U23 - Virdžinja Nargla (Sparta SK)

Bodyfitness ja bodyfitness, U23 - Lis Mirjam Juvas (Gym!)

Bikini -172 cm ja bikini, U23 - Anastasija Kalašnikova (Sparta SK)

Bikini -169 cm ja bikini +166 cm, U20 - Mia Mulenok (Sparta SK)

Wellness ja wellness, 35+ - Anastassia Toikka (Sparta SK)

Fit-Model, 35+ ja bikini - 166 cm, 35+ - Liisa Hunt (Sparta SK)

Bikini +166 cm, 35+ ja bikini 35+ absoluut - Kerli Djomina (Tartu Kulturismi ja Fitnessi klubi)

Bodyfitness, 35+ - Marge Riibon (Tiim Go Fit)

Fit-model -168 cm ja fit-model absoluut - Annika Absalon (HC Gym)

Fit-model +168 cm - Johanna Tilk (Sparta SK)

Bikini -160 cm - Viktoria Martsinkevitš (Sparta SK)

Bikini -164 cm ja bikini absoluut - Mari-Liis Kukk (Gym!)

Bikini -166 cm - Regina Tselik (Sparta SK)

Bikini +172 cm - Daisi Pajumäe (Sparta SK)



Mehed

Bodybuilding, U23 ja classic bodybuilding, U23 - Marco Talvar (Sparta SK)

Physique, U23 - Dominic Abol (Tallink Fitness)

Classic bodybuilding, classic bodybuilding, 40+ ja bodybuilding, 40+, physique, 40+ - Indrek Vilbiks (My Fitness)

Fitness - Erik Naissaar (Striidikool)

Physique -179 cm ja physique absoluut - Andres Perm (Sparta SK)

Physique +179 cm - Egor Tkachev (HC Gym)

Classic physique - Ramil Lipp (Tiim Go Fit)

Bodybuilding - Kenter Leas (OG Gym)



Paarid

Fit - Viktoria Martsinkevitš/Anders Perm (Sparta SK)



Klubid: 1. Sparta SK 685, 2. HC Gym 358, 3. Tiim Go Fit 224, 4. MyFitness 87, 5. Kristina Koroljaki SK 83, 6. Tartu Kulturismi ja Fitnessi klubi 80 punkti.