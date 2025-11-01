X!

Tartus selgusid Eesti meistrid kulturismis ja fitnessis

Foto: Artjom Fraiman
Kulturismi ja fitnessi Eesti tipud, kes võitsid sel aastal erinevatelt rahvusvahelistelt võistlustelt jälle rohkelt medaleid, selgitasid Tartus laupäeval Eesti meistreid.

Kodupubliku ees Tartus A LeCoq'i spordimajas näitasid laupäeval oma vormi mitmed sportlased, kes on sel aastal toonud Eestile medaleid ka rahvusvahelistelt võistlustelt. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Ergo Metsla sõnul on suurima sammu arengus edasi teinud Mia Mulenok, kes tuli enne maailmameistriks kui Eesti meistriks.

"Medaleid on tulnud nii palju, et ma ei oska peast isegi öelda, kui palju meil neid on," kommenteeris ERR-ile alaliidu president Ergo Metsla. "Naiste MM-ile Santa Susannas sõidab meil 50 võistlejat, see näitab selle spordiala suurt populaarsust."

Naiste wellness kategoorias võistlev valitsev Euroopa meister Anastassia Toika ütleb, et tema kategoorias on kõige olulisem just tuharalihas, kuid vähem oluline pole ka emotsioon. Kaks nädalat tagasi teenis FitLap Cupil naiste bodyfitness klassis võidu Karmen Kiier.

Lavale astus ka bikiinifitnessi üle 172 cm pikkuste naiste selle aasta Euroopa parim Lyselle Toom. Aasta jooksul on ta võitnud 13 medalit ning ta tunneb, et edu on toonud elu eri valdkondade stabiilsemaks muutmine. "Edu saladus on järjepidev töö, enesedistsipliin ja meeskond, kes mu selja taga on. Teen täpselt nii, mis minu võimsuses on," sõnas Toom.

Alaliidu presidendi Ergo Metsla sõnul on maailmas kulturism ja fitness tubli sammu edasi teinud. "Mis on hea: rahvusvahelise alaliidu võitlus dopinguga on hakanud vilja kandma, kuna see on meie alal keeruline küsimus. Meil on tulnud tagasi need sportlased nagu omal ajal Ott Kiivikas, kes tahavad teha seda ala puhta spordina ja tervislikumalt. See on hea märk," kinnitas Metsla.

Kahe nädala pärast peetakse naiste fitnessi maailmameistrivõistlused.

Toimetaja: Anders Nõmm

