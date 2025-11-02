Punase laterna alistanud Selver kerkis Balti liigas teiseks

Selver x TalTech loovutas esimeses geimis vastasele 15 punkti, teises geimis 21 punkti ja kolmandas geimis 17 punkti, realiseerides kindla 3:0 (25:15, 25:21, 25:17) võidu, vahendab Volley.ee.

Võitjate poolel kogus Andres Jefanov 11 punkti (+6), kümme punkti (+8) jäi Joosep Põldma arvele ja kaheksa silma (+6) lisas Mihkel Varblane. Avo Keele juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 49 protsenti ning rünnakud õnnestusid 50-protsendiliselt, blokk saadi lätlastele ette seitsmel korral (neli sulustamist sai kirja Hendrik Luuken) ja servil löödi kaheksa ässa (neist neli läks Varblase kontole) ning eksimusi tehti servil 12.

Jekabpilsi poolel tõid võrdselt kaheksa punkti Leo Štolcs (-4) ja Matiss Gabdullins (-1). Läti klubi vastuvõtt oli 43 protsenti ja rünnak 34 protsenti, blokipunkte teeniti viis ja servipunkte neli (16 viga).

Liigatabelis tõusis Selver x TalTech teisele kohale, punkte on koos 11. Liider on 13 punktiga Pärnu VK, kolmas kümme punktiga Šiauliali Elga-Grafaite S-Sportas. Neljas on üheksa punktiga Robežsardze/RSU, viies üheksa punktiga Tartu Bigbank, kuues kuue punktiga Võru Barrus VK, seitsmes kuue punktiga Ezerzeme/DU, kaheksas kolme punktiga Audentes/Solarstone ning viimane Jekabpils kahe punktiga.