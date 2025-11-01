FIS kinnitas kahevõistluse Otepää MK-etapi ajakava

Esimesel võistluspäeval ehk reedel alustatakse Otepääle omase ja MK-karussellis hästi tuntud ühisstardiga, kus esmalt võisteldakse murdmaasuusatamises ja seejärel suundutakse hüppemäele. Kell 13.45 astuvad suusarajale naised ja kell 14.30 mehed. Naiste hüppevoor algab kell 16.30 ja meeste hüppevoor kell 17.30.

Laupäeval, 10. jaanuaril toimub individuaalvõistlus traditsioonilisel Gunderseni meetodil – esmalt sooritatakse suusahüpe, mille alusel kujuneb suusasõidu stardijärjekord. Esimesena rajale astuv sportlane on hüppevooru liider ning esimesena finišeeriv suusataja on võistluse võitja. Mehed alustavad hüppemäel kell 10.30 ja naised kell 11.45. Meeste suusasõit algab kell 13.40 ja naiste suusasõit kell 14.30.

Pühapäeval, 11. jaanuaril võisteldakse kompaktvõistluse formaadis, kus sarnaselt Gundersenile sooritatakse enne suusahüpe ja seejärel võetakse mõõtu suusarajal. Erinevus seisneb selles, et suusarajale suunduvad võistlejad mitte hüppemäel saavutatud koha, vaid fikseeritud stardiaegade alusel. Naised alustavad hüpetega kell 12.30 ja mehed 13.20. Suusarajale stardivad naised kell 16 ja mehed kell 16.30.

"Ettevalmistused käivad täie hooga ja meil on hea meel, et programm on nüüd ametlikult kinnitatud. Oleme valmis vastu võtma maailma tippkahevõistlejaid ja looma neile parimad võimalikud tingimused," ütles maailmakarikaetapi korraldaja Ago Markvardt.

"Sama oluline on meie jaoks aga publik, sest iga kaasaelaja aitab luua erilist Otepää MK meeleolu," lisas ta. "Tahame, et nädalavahetus oleks täis energiat ja häid emotsioone, mis kannavad meid tänavu veebruaris toimuva Milano Cortina taliolümpia suunas."

Otepää MK-etappi näeb otseülekandes ERR-i kanalitelt.