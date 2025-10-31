Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

Ühepäevasõidu spetsialistina tuntud hispaanlase bioloogilisest passist leiti aastate 2022 kuni 2024 lõikes "seletamatuid kõrvalekaldeid".

UCI teatel toimusid kõik väidetavad dopingurikkumised ajal, mil Lazkano võistles eelmise koduklubi Movistari eest. "Kolme hooaja jooksul, mil Lazkano kuulus meie ridadesse, olid kõik tema dopinguproovid nii riiklike kui ka rahvusavaheliste kontrollide käigus korras," kommenteeris Movistar pressiteate vahendusel. "Seetõttu ei olnud meil vähimatki võimalust teada ega aimata võimalikust kõrvalekaldest, millest UCI nüüd räägib."

Lazkano senine tööandja Red Bull-Bora-Hansgrohe lõpetas temaga töösuhte kohe pärast UCI pressiteate ilmumist. Rattur ise ei ole oma ajutist võistluskeeldu seni kommenteerinud.

Hispaanlase juhtumit hakkab menetlema rahvusvaheline testimisagentuur ITA.

Lazkano viimane ametlik start leidis aset tänavu aprillis toimunud mainekal Pariis-Roubaix ühepäevasõidul, kus ta piirdus 117. kohaga. Tema parimad tulemused sündisid 2024. aastal, kui kuulus Dauphine'i velotuuril korduvalt parimate ronijate sekka ning saavutas Kuurne - Brüssel - Kuurne ühepäevasõidul kolmanda koha. 2023. aastal tuli ta grupisõidus Hispaania meistriks.