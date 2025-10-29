Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

Operatsiooni käigus eemaldati liigese serva luukasvud ning puhastati kahjustunud kõhre pind, et taastada hüppeliigese liikuvus ja vähendada valu. Protseduur kulges plaanipäraselt ning uusi leide ei ilmnenud, vahendab EKJL.

Tõenäoliselt olid probleemid varasemalt opereeritud jalas tingitud luustumisest, mis tekkis pärast suvist hüppeliigese väänamist ja Tokyo MM-il saadud põrutust.

Prognoositav taastumisperiood jooksmiseni on ligikaudu kuus nädalat. Kas Erm osaleb märtsis toimuvatel sisemaailmameistrivõistlustel või alustab uut hooaega mais Götzises, sõltub taastumisest ja treeningutest.

Erm on kergejõustikuliidu sõnul protseduuri ja taastumise osas positiivne ning tänab oma meeskonda, toetajaid ja eelkõige dr Mardnat professionaalse abi eest.

Aprillis käis Erm parema põlve meniski operatsioonil, mille tõttu jättis hiljem vahele planeeritud Götzise mitmevõistluse.