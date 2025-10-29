X!

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

Jalgpall
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondise algkoosseis kohtumises Kreeka eakaaslastega
Eesti neidude U-19 jalgpallikoondise algkoosseis kohtumises Kreeka eakaaslastega Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti neidude U-19 jalgpallikoondis pidas Tallinnas toimuval EM-valikturniiril oma viimase kohtumise, kus tuli tunnistada Kreeka eakaaslaste 3:0 paremust.

Vastane alustas kohtumist väga teravalt – juba 15 sekundi möödudes pääses Kreeka ohtlikult rünnakule, kuid Eesti väravasuul seisnud Melani Lisandra Kõrran tegutses kindlalt. Kreeka jätkas agressiivset pressingut, kasutades peamiselt vasakut äärt, ning Eesti jaoks oli surve alt väljatulek keeruline. 24. minutil jõudis vastane sihile, kui ebaõnnestunud klaarimise järel tilgutati pall karistusalasse ja üksinda jäetud Kreeka mängija suunas selle võrku, vahendab jalgpall.ee.

Pärast pooltundi teenis Kreeka penalti, kui Eesti tegi oma kastis vea. Kuigi Kõrran aimas löögisuuna õigesti, maandus pall täpselt posti kõrvale ning Kreeka kasvatas eduseisu kaheväravaliseks. Samas seisus mindi ka vaheajale.

Teisel poolajal jätkas Kreeka ohtlikult ning 53. minutil lisati kolmas värav, kui liini taha sööduga leiti vabaks jäänud ründaja, kes mängis end väravavahist mööda ja veeretas palli tühja võrku.

Eesti esimene pealelöök raamidesse tuli 56. minutil, kui teiseks kolmveerandtunniks mängu sekkunud Annamarii Tamm pääses löögile, kuid tema sooritus maandus väravavahi kätes. Mängu edenedes suutis Eesti rohkem Kreeka poolel tegutseda, kuid vastase karistusalasse murdmine osutus endiselt keeruliseks. 82. minutil tekkis veel üks hea võimalus, kui Anželika Jotkina saatis paarikümnelt meetrilt karistuslöögi teele, ent ka seekord püüdis vastaste väravavaht palli kindlalt. Lõpuminutitel domineeris veel vastane, andes väravavahile omajagu tööd, ent rohkem võrku sahisema ei pandud.

Eesti lõpetas oma alagrupi neljandal ehk viimasel positsioonil. Esimese ringi alagruppide viimased langevad teiseks ringiks B-liigasse, ülejäänud jätkavad kevadel samas tugevusgrupis.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

08:06

Mets vahetati karikamängus krampide tõttu välja, St. Pauli võitis penaltitega

28.10

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

28.10

Eesti jalgpallikoondis mängib kuninga silme all

28.10

Naiste jalgpallikoondis lõpetab aasta kodumänguga Leedu vastu

28.10

Messi tahab Argentinaga MM-tiitlit kaitsta

28.10

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

28.10

Kõrgliigasse naasev Nõmme lõi kaheksa väravat, Welco astus pronksi lävele

sport.err.ee uudised

13:28

Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

11:31

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

09:30

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

08:59

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

08:27

Glinka alistas USA-s Challengeril kolmandana asetatud ameeriklase

08:06

Mets vahetati karikamängus krampide tõttu välja, St. Pauli võitis penaltitega

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

28.10

ETV spordisaade, 28. oktoober

28.10

Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

28.10

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

loetumad

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

28.10

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

27.10

Barcelona satelliitturniiril jõudis pjedestaalile neli Eesti vehklejat

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

28.10

Põlatud Hollandi rannavõrkpallur ei saanud MM-iks viisat

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo