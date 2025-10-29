Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

Vastane alustas kohtumist väga teravalt – juba 15 sekundi möödudes pääses Kreeka ohtlikult rünnakule, kuid Eesti väravasuul seisnud Melani Lisandra Kõrran tegutses kindlalt. Kreeka jätkas agressiivset pressingut, kasutades peamiselt vasakut äärt, ning Eesti jaoks oli surve alt väljatulek keeruline. 24. minutil jõudis vastane sihile, kui ebaõnnestunud klaarimise järel tilgutati pall karistusalasse ja üksinda jäetud Kreeka mängija suunas selle võrku, vahendab jalgpall.ee.

Pärast pooltundi teenis Kreeka penalti, kui Eesti tegi oma kastis vea. Kuigi Kõrran aimas löögisuuna õigesti, maandus pall täpselt posti kõrvale ning Kreeka kasvatas eduseisu kaheväravaliseks. Samas seisus mindi ka vaheajale.

Teisel poolajal jätkas Kreeka ohtlikult ning 53. minutil lisati kolmas värav, kui liini taha sööduga leiti vabaks jäänud ründaja, kes mängis end väravavahist mööda ja veeretas palli tühja võrku.

Eesti esimene pealelöök raamidesse tuli 56. minutil, kui teiseks kolmveerandtunniks mängu sekkunud Annamarii Tamm pääses löögile, kuid tema sooritus maandus väravavahi kätes. Mängu edenedes suutis Eesti rohkem Kreeka poolel tegutseda, kuid vastase karistusalasse murdmine osutus endiselt keeruliseks. 82. minutil tekkis veel üks hea võimalus, kui Anželika Jotkina saatis paarikümnelt meetrilt karistuslöögi teele, ent ka seekord püüdis vastaste väravavaht palli kindlalt. Lõpuminutitel domineeris veel vastane, andes väravavahile omajagu tööd, ent rohkem võrku sahisema ei pandud.

Eesti lõpetas oma alagrupi neljandal ehk viimasel positsioonil. Esimese ringi alagruppide viimased langevad teiseks ringiks B-liigasse, ülejäänud jätkavad kevadel samas tugevusgrupis.