Lavreysen jätkab kuldade kogumist, edukad ka koondisekaaslased

Jalgrattasport
Harrie Lavreysen
Harrie Lavreysen Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgrattasport

Tšiilis jätkuvatel trekisõidu maailmameistrivõistlustel teenis oma võistluste kolmanda ja karjääri 19. kuldmedali hollandlane Harrie Lavreysen, kes võidutses reedel ühe kilomeetri temposõidus.

Kvalifikatsioonis oli Lavreyseni üleolek kindel, sest kõik konkurendid kaotasid talle enam kui sekundiga. Finaalis pakkus kõva vastupanu aga samuti tituleeritud koondisekaaslane Jeffrey Hoogland.

Lavreysen teenis siiski esikoha ajaga 57,978, kuid Hoogland kaotas kaasmaalasele vaid 0,185 sekundiga. Pronks selgitati pisut kaugemal: britt Joseph Truman (+1,290) edestas sakslast Henric Hackmanni (+1,432).

Lavreysen on võitnud nüüd MM-ide ajaloos 19 kuldmedalit, mis on kõigi aegade parim näitaja. Tšiilist on ta saanud seni kolm medalit: varasemalt ka keirinis ja võistkondlikus sprindis.

Holland teenis reedel veel kaks kuldmedalit. Oma teise esikoha nendelt võistlustelt said Lorena Wiebes ja Hetty van De Wouw.

Varasemalt naiste scratch'i võitnud Wiebes oli parim ka naiste mitmevõistluses ehk omniumis. Ta edestas prantslannat Marion Borras'd ja taanlannat Amalie Diderikseni.

Varem Hollandi võidukasse naiskonnasprindi tiimi kuulunud van de Wouw teenis aga esikoha ka individuaalsprindis, kus sai finaalis jagu jaapanlannast Mina Satost. Pronksi pälvis Alina Lõssenko.

Ülejäänud kuldmedalid kuulusid brittidele: meeste individuaalses jälitussõidus moodustasid esikolmiku Josh Charlton, Rasmus Pedersen (Taani) ja Anders Johnson (USA) ning meeste punktisõidus Josh Tarling, Peter Moore (USA) ja Clement Petit (Prantsusmaa).

Trekisõidu MM kestab pühapäeva, 26. oktoobrini.

Toimetaja: Siim Boikov

