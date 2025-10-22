Tartu Ülikool sai eurosarjas kirja esimese võidu

Tartlased dikteerisid avapoolaega ja läksid vaheajale 22-punktilises eduseisus, kuid kolmandal veerandajal suutis Portugali klubi oluliselt lähemale tulla. Viimases vaatuses Tartu Ülikool vahet kümnest punktist väiksemaks ei lasknud ning teenis lõpusireeni kõlades 16-punktilise võidu.

Tartu tabas kolmepunktiviskeid 35-protsendiga, Porto näitaja oli 19. Kuigi kodumeeskond tegi 10 pallikaotust Portugali klubi viie vastu, siis oma paremus pandi selgelt maksma lauavõitluses, kus jäädi peale 52:37 (avapoolajal 30:8).

"Tulime väga hea häälestatusega mängule ja kasvõi see lauapallide vahe avapoolajal näitas, et olime füüsiliselt mänguks paremini valmis kui vastane," rääkis Karl Johan Lips ERR-ile. "Teisel poolajal Porto tõstis oma taset, nad on ikkagi Portugali liigas väga tugev jõud. Enne mängu olid nemad paberil favoriidid."

Suurepärast viskekindlust näidanud Lips tõi võitjate parimana 21 punkti ja võttis ka 14 lauapalli. Kuuest kaugviskest neli tabanud Martin Paasoja toetas 20 punktiga ning Markus Ilver sooritas kaksikduubli 14 punkti ja 14 lauapalliga. Porto resultatiivseim oli 22 punkti kogunud Jalen Riley.

"Tasemevahe oli täitsa olemas [võrreldes eelmise mänguga]. Varsti tulevad sakslased siia, eks siis meie rahvas saab näha. Tahaksin meie fänne tänada, päris äge on mängida, kui maja on peaaegu täis," sõnas Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa. "Teise poolajaga ei saa rahul olla. Me ei mänginud sellist korvpalli nagu esimesel poolajal. Vastased muutsid oma kaitsetaktikat, mis võtsid meilt mõned käigud ära. Üldjoontes võit on võit ja kiidan poisse, et vähemalt üks võit on käes."

29. oktoobril läheb Tartu Ülikool (1-1) võõrsil vastamisi Belgia klubi Antwerpiga (0-2).