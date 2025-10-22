Raieste koduklubi kaotas eurosarjas Jõesaare tööandjale

Edin Atic oli võitjate parim 19 punktiga, Chase Audige lisas 15 silma. Jõesaare mänguaeg piirdus seekord viie minutiga ning ühtegi pealeviset ta selle ajaga ei teinud. Eestlase statistikasse läksid vaid üks vaheltlõige ja üks pallikaotus, kirjutab Delfi Sport.

Külalismeeskonna Murcia poolelt oli parim Dylan Ennis 15 punktiga. Raieste kaasa ei löönud, sest Murcia peatreener Sito Alonso otsustas eestlasele ja teisele põhimehele, David DeJuliusele puhkust anda.

Nii Bosnal kui Murcial on nüüd tabelis üks võit ja üks kaotus.