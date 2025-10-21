X!

Naiste jalgpallikoondise koosseisus toimus Balti turniiri eel muudatus

Jalgpalli Eesti koondis
Evelyn Šilina
Evelyn Šilina Autor/allikas: Brit Maria Tael
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti naiste jalgpallikoondist ootab 24. ja 27. oktoobril traditsiooniline Balti turniir, mis peetakse tänavu Leedus. Eesti koondise koosseisus toimus üks muudatus.

Mängudest jääb tervislikel põhjustel eemale kaitsja Helina Tarkmeel, koondisega liitus Evelyn Šilina.

Koondis kogunes esmaspäeval, 20. oktoobril ning ühiselt treenitakse veel enne Leetu sõitmist nii Tallinnas kui Pärnus. Sarnaselt viimastele hooaegadele osaleb turniiril lisaks Eestile, Lätile ja Leedule ka Fääri saarte koondis. Turniiriformaat näeb ette, et esmalt peetakse poolfinaale, mille võitjad kohtuvad finaalis ning kaotajad mängivad kolmanda koha nimel.

Poolfinaalis lähevad eestlannad vastamisi Lätiga, kellega pannakse pall mängu 24. oktoobril kell 13.00. Samal päeval kohtuvad omavahel Fääri saared ja Leedu. Finaal ja kolmanda koha mäng peetakse kolm päeva hiljem, 27. oktoobril. Kõik kohtumised peetakse Leedus Kaunase külje all asuval Raudondvarise staadionil ning Eesti osalusega mängud on nähtavad Soccernet TV otsepildi vahendusel.

Naiste Balti turniir 2025:

Reede, 24. oktoober
kell 13.00 Eesti – Läti
kell 18.00 Leedu – Fääri saared

Esmaspäev, 27. oktoober
kell 13.00 3. koha mäng või finaal
kell 18.00 3. koha mäng või finaal Leedu osalusel

Eesti on Balti turniiril tiitlikaitsja – mullu teeniti poolfinaalis 2:2 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias 3:1 võit Leedu üle ning finaalis alistati Katriin Sauluse debüütväravast Läti koondis tulemusega 1:0. Läbi ajaloo on Eesti naiskond tõstnud Balti turniiri võidukarika pea kohale 12 korral.

Eesti koondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid
Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 7/0
Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0
Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad
Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 94/1
Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 56/0
Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 18/1
Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 16/0
Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 15/0
Evelyn Šilina (05.04.2001) – JK Tabasalu 7/0
Anett Joandi (04.11.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad
Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 63/3
Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 22/2
Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 20/3
Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 13/1
Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 10/0
Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 7/0
Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 6/0
Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Saku Sporting 3/0
Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 2/0

Ründajad
Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 79/14
Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 39/3
Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 20/3
Kirkeliis Lillemets (07.12.2005) – Bayer 04 Leverkusen (GER) 6/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgpalliuudised

00:02

Inglismaa klubidel oli ilus õhtu, PSG lõi Saksamaal seitse väravat

21.10

Naiste jalgpallikoondise koosseisus toimus Balti turniiri eel muudatus

21.10

Palumetsa koduklubi pääses Slovakkia karikavõistlustel edasi

21.10

Sappineni kübaratrikk tõi Florale kohustusliku võidu

21.10

Nõmme Kalju sõlmis meeskonna kapteniga uue lepingu

21.10

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

21.10

Reali read hõrenevad El Clasico eel

21.10

Mõõnav Nottingham palkas pragmaatilise stiili poolest tuntud Dyche'i

21.10

Igoneni ja Vetkali klubid pidid vastaste nappi paremust tunnistama

21.10

Hiilgava hooaja teinud kaluriküla klubi tuli Rootsi jalgpallimeistriks

20.10

Harju Laagri tegevjuht: loodetavasti tuleb varsti tribüüne suuremaks teha

20.10

Eesti U-17 jalgpallineiud mängisid EM-valikturniiril Albaaniaga viiki

20.10

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

20.10

Shein panustas seljavõitu väravasööduga

20.10

Rootsi jalgpalliliit panustab Potteri maagiale

fotod

sport.err.ee värsked uudised

21.10

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal Uuendatud

21.10

ETV spordisaade, 21. oktoober

21.10

Tugevas Türgi liigas väljakule saanud Kullerkann: emotsioon oli vinge!

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

21.10

Suusaliidu tegevjuht: ei olnud kindlust, kummale poole otsus langeb

21.10

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

21.10

Galerii: 56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

21.10

Karelson kaotas U-23 MM-il poolfinaalis tuttavale ukrainlasele Uuendatud

21.10

Lajal tegi venelase vastu elu põnevaks, aga pääses ikkagi teise ringi

21.10

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

21.10

Eesti veemotosportlased tõid Itaaliast koju kaks maailmameistritiitlit

21.10

Glinka alustas Challengeri turniiri kiire võiduga

21.10

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

21.10

GALERII | Euroopa tugevaim noorte maadlusvõistlus tõi kolm kulda Eestisse

21.10

NHL-is langes viimane kaotuseta meeskond

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo