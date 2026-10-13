Tõugjas vaatas koduklubi rongi alla jäämist pingilt

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Erko Jonne Tõugjase koduklubi Halmstad ei saanud Rootsi kõrgliiga 23. voorus punktilisa, sest võõrsil kaotati Elfsborgile 0:4.

Kaotus tähendas, et Tõugjase koduklubi ei suutnud hoida postiivset minekut, mis saadi koondisepausi eel Rootsi suurklubi AIK alistamisega. Eesti koondislane jäi tänavu neljandat korda kogu kohtumiseks pingile, neist kõik mängud on olnud alates augustist, vahendab Soccernet.ee.

Halmstad on seitse vooru enne hooaja lõppu Rootsi kõrgliiga viimane, üleminekumängude kohta hoidev on Kalmar on viie punkti kaugusel. Seekordne vastane Elfsborg jahib medalikohta ning on neljandal kohal, pealinnaklubid Hammarby ja Djurgardens edestavad neid vastavalt kolme ja nelja punktiga.

Ioan Yakovlevi koduklubi Panionios naasis Kreeka esiliigas võidulainele, alistades 3:0 PAOK-i duubelmeeskonna. Aleksandr Lohmatovi tööandja Pohronie võitis Slovakkia esiliigas 3:1 Zlate Moravce ViOni.

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