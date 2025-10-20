X!

Eesti ronijad tegid Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise tulemuse

sport
Balti rahnuronimise meistrivõistlused (U-19 poisid finaal)
Balti rahnuronimise meistrivõistlused (U-19 poisid finaal) Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
sport

Norras Bergenis toimunud kivironimise Põhjamaade meistrivõistlustel jõudsid Eesti ronijad märkimisväärsete saavutusteni, kui Elly Levin pääses esimese eestlasena rahvusvahelisel võistlusel finaali ning Eesti pararonijad tegid oma debüüdi.

Eestit esindasid Põhjamaade meistrivõistlustel U-17 võistlusklassides Elly Levin, Anita Jermohhin ja Taavet Sonn, U-19 klassis võistles Triin Jaigma ning täiskasvanute seas osales Annaliisa Pihla.

Levin pääses esimese eestlasena rahvusvahelisel võistlusel finaali ning pälvis kokkuvõttes viienda koha, lisaks osalesid Eesti pararonijad esimest korda rahvusvahelisel areenil ning Florov pälvis teise ja Nappus kolmanda koha.

"Esimest korda ajaloos sai Eesti sportlane sellise tasemega võistlusel finaali ja parandas oma kohta kvalifikatsioonijärgselt, saavutades viienda koha," sõnas Eesti Ronimisliidu president Kirstiina Toots. "See on suur võit nii sportlasele kui ka Eesti ronimisele üldiselt. See näitab, et liigume õiges suunas ja kindlasti saavad paljud noored ronijad inspiratsiooni."

"Teine tähtis hetk oli meie pararonijate debüüt. Eesti Ronimisliit hakkas pararonimist süstemaatiliselt arendama 2024. aastal ning esimesed treenerid koolitati 2025. aasta algul. Täna tegutsevad pararonimise treenerid Tallinnas, Tartus ja Hiiumaal," lisas Loots.

Frolov ütles, et ei jäänud oma tulemusega täitsa rahule. "Oleme rõõmsad, et saime hindamatu kogemuse ning nüüd mõistame paremini, kuidas edasi liikuda, et areneda ja saavutada kõrgeid tulemusi. Püüame oma eeskujuga näidata, et igas vanuses ja erinevate terviseprobleemidega on võimalik leida oma kirg ja motivatsioon," sõnas Open klassis teiseks jäänud kivironija.

Põhjamaade meistrivõistlustel osalesid sportlased Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist ja Islandilt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

16:14

Eesti ronijad tegid Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise tulemuse

15:42

Kertu Laak oli Poolas avamängu parim

15:02

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

14:25

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

13:58

Audentes sai Läti klubilt geimi kätte

13:29

Shein panustas seljavõitu väravasööduga

12:58

Saaremaa kolme päeva jooksu võitsid Külli Sizask ja Mark Abner

12:18

Mullune poolfinalist lõpetas Viljandi euroteekonna

11:59

Rootsi jalgpalliliit panustab Potteri maagiale

11:34

Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku Uuendatud

19.10

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

19.10

Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

09:37

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

19.10

Sinner teenis Saudi Araabias Alcarazi alistamise eest korraliku palgapäeva

19.10

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

09:05

Endise maailma esireketi pikaks veninud võidupõud sai lõpu

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo