Eesti ronijad tegid Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise tulemuse

Norras Bergenis toimunud kivironimise Põhjamaade meistrivõistlustel jõudsid Eesti ronijad märkimisväärsete saavutusteni, kui Elly Levin pääses esimese eestlasena rahvusvahelisel võistlusel finaali ning Eesti pararonijad tegid oma debüüdi.

Eestit esindasid Põhjamaade meistrivõistlustel U-17 võistlusklassides Elly Levin, Anita Jermohhin ja Taavet Sonn, U-19 klassis võistles Triin Jaigma ning täiskasvanute seas osales Annaliisa Pihla.

Levin pääses esimese eestlasena rahvusvahelisel võistlusel finaali ning pälvis kokkuvõttes viienda koha, lisaks osalesid Eesti pararonijad esimest korda rahvusvahelisel areenil ning Florov pälvis teise ja Nappus kolmanda koha.

"Esimest korda ajaloos sai Eesti sportlane sellise tasemega võistlusel finaali ja parandas oma kohta kvalifikatsioonijärgselt, saavutades viienda koha," sõnas Eesti Ronimisliidu president Kirstiina Toots. "See on suur võit nii sportlasele kui ka Eesti ronimisele üldiselt. See näitab, et liigume õiges suunas ja kindlasti saavad paljud noored ronijad inspiratsiooni."

"Teine tähtis hetk oli meie pararonijate debüüt. Eesti Ronimisliit hakkas pararonimist süstemaatiliselt arendama 2024. aastal ning esimesed treenerid koolitati 2025. aasta algul. Täna tegutsevad pararonimise treenerid Tallinnas, Tartus ja Hiiumaal," lisas Loots.

Frolov ütles, et ei jäänud oma tulemusega täitsa rahule. "Oleme rõõmsad, et saime hindamatu kogemuse ning nüüd mõistame paremini, kuidas edasi liikuda, et areneda ja saavutada kõrgeid tulemusi. Püüame oma eeskujuga näidata, et igas vanuses ja erinevate terviseprobleemidega on võimalik leida oma kirg ja motivatsioon," sõnas Open klassis teiseks jäänud kivironija.

Põhjamaade meistrivõistlustel osalesid sportlased Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist ja Islandilt.