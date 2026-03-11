X!

Eesti ronija võitis Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise medali

Elly Levin
Elly Levin Autor/allikas: Silver Breitkopf/Rootsi Ronimisliit
Möödunud nädalavahetusel Rootsis Göteborgis toimunud Põhjamaade meistrivõistlustel sportronimises saavutas Eesti ronija Elly Levin boulderdistsipliinis U-17 vanuseklassis kolmanda koha.

"Finaali jõudmine oli minu jaoks realistlik eesmärk, kuid kuni kvalifikatsiooni lõpuni ei julgenud ma seda kindlalt uskuda. Pronksmedal teeb väga rõõmu – poodiumile jõudmine oli üks mu eesmärke, kuigi samas olin üsna lähedal ka võidule. Kõige rohkem jäi mulle meelde see, et nautisin ronimist ja sain aru, kui palju olen viimase aastaga arenenud," ütles 15-aastane Levin pärast võistlust.

Tegemist on ajaloolise tulemusega – esmakordselt Eesti ronimise ajaloos pääses Eesti sportlane sellel tasemel bouldering'i distsipliinis finaali ning jõudis pjedestaalile.

Levin on ka varem rahvusvahelistel võistlustel hästi esinenud – möödunud sügisel jõudis ta Põhjamaade meistrivõistlustel raskusronimise finaali ning saavutas viienda koha. Balti võistlustel on ta viimastel aastatel olnud samuti stabiilselt poodiumil, sealhulgas eelmisel aastal Balti meistrivõistlustel teisel kohal.

Eesti koondise esindaja Stanislav Tatarski sõnul on tegemist märgilise tulemusega Eesti ronimise arengus. "Põhjamaade meistrivõistlustel on alati väga tugev konkurents ning sellisel tasemel poodiumile jõudmine näitab selgelt Elly head vormi ja sihikindlat tööd. See tulemus annab Eesti koondisele palju motivatsiooni ning kinnitab, et meie noored ronijad arenevad õiges suunas," ütles Tatarski.

Põhjamaade meistrivõistlused tõid Göteborgi kokku regiooni tugevamad ronijad Rootsist, Norrast, Soomest, Taanist, Islandilt ja Eestist. Boulderdistsipliinis tuleb sportlastel lahendada lühikesi, kuid tehniliselt ja füüsiliselt väga nõudlikke ronimisülesandeid.

Eestis tegeleb sportronimisega igapäevaselt Ronimisliidu andmeil ligikaudu 6000 harrastajat.

MIcrosoft Edge logo