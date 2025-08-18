X!

Ronimisliit Balti MV-st: oleme otsinud võimalusi, kuidas koos areneda

Foto: Siim Lõvi /ERR
Tallinn võõrustas sel nädalavahetusel esmakordselt rahvusvahelist rahnuronimisvõistlust, kus selgusid nii Balti kui ka vabariigi parimad. Eesti ronimisradu tulid vallutama sportlased üle Euroopa.

Pühapäeval toimusid Mustika keskuse uhiuues Ronimisministeeriumis rahvusvaheline rahnuronimisvõistlus Baltic Boulder Championships Open. Balti riikide koostöös korraldatud mõõduvõtul jagati välja ka Balti ja Eesti meistritiitlid. Kohal olid veel võistlejaid Soomest, Rootsist, Islandilt, Ukrainast, Liechtensteinist ja Belgiast.

"See, mis meil siin toimub, järgib kõiki Rahvusvahelise Sportronimise Föderatsiooni reegleid ja üksinda seda korraldada on väga raske. Oleme Balti riikidega otsinud võimalusi, kuidas koos areneda ja see on üks nendest asjadest, mida me koos teeme," rääkis Ronimisliidu president Kristina Toots.

Aastast 2021 on sportronimine esindatud ka olümpial, kuid Eestis on see ala veel väike. 18-aastane Eesti koondislane Stefan Karl Blomqvist hakkas ronima vanema venna eeskujul. Rahnuronimises ei ole võimalik täpset rada enne võistlust läbi harjutada ja see mitmekesisus Stefanit spordiala juures ka paelub.

"Iga kord, kui tulen trenni, teen uusi asju. Ma ei tee väga tavalisi lihtsalt jõuharjutusi - ma lähengi teen uusi radu, uusi liigutusi, kõik on alati uus. Igavaks ei muutu mitte kunagi!" kinnitas Blomqvist.

"Pead lihtsalt treenima kõike, olema kõiges tugev, suudad nukke hoida, suudad jalgadega õigesti liikuda, suudad hüpata, tõmmata. Tuleb lihtsalt olla vaimselt ja kehaliselt valmis," lisas ta.

Meeste üldvõitjaks tuli Oiva Laakso Soomest ja naiste seas Elza Baraka Lätist. Eesti meistriks krooniti Aleksandr Shorikov ja naistest oli võidukas Lea Kerski.

Toimetaja: Anders Nõmm

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

