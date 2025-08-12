Tallinnas kogunevad Baltikumi parimad ronijad

Meistritiitlid jagatakse välja neljas vanuseklassis: U-15, U-17, U-19 ja täiskasvanud. Lisaks selgitatakse võistluse raames välja ka Eesti meistrid eri vanuseklassides.

Võistlus on avatud kõigile ronimishuvilistele – nii kodumaistele kui ka välisvõistlejatele. Rajameistriks on kutsutud rahvusvaheliselt tunnustatud Mauro Schwaszta, kes on Rahvusvahelise Sportronimise Föderatsiooni (IFSC) litsentseeritud 3. taseme rajameister.

"Baltic Boulder Championships on meie regiooni jaoks oluline verstapost," ütles Eesti ronimisliidu president Kristiina Toots. "Eesti, Läti ja Leedu sportlik tase on rahvusvahelisel areenil üsna sarnane. Et areneda edasi ja jõuda maailma tippu, peame tegema koostööd nii sportlaste, kohtunike kui rajameistrite tasandil. Kuigi meil on olnud ka varasemaid ühiseid algatusi, on see esmakordne suuremahuline ronimisüritus, mis toob ühte kohta kokku ala professionaalid, sportlased ja harrastajad. Meil on väga hea meel, et just Eesti saab olla selle koostöö uue peatüki võõrustajaks."

Toots lisas, et kuigi tegemist on Balti meistrivõistlustega, siis otsustati võistlus korraldada lahtistena, sest sellise tasemega rahvusvahelisi võistlusi toimub siin regioonis harva. "Seetõttu on huvi osalemise vastu suur – näiteks on esimeste registreerunute seas sportlasi lausa Islandilt," märkis Toots.

Võistlus toimub uhiuues Ronimisministeeriumi saalis Mustika keskuses.