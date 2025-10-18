Karl Jakob Heina konkurent lasi seljataha kaks palli

23-aastane Hein kaitses Werderi kahes eelmises liigamängus Müncheni Bayerni ja St. Pauliga oma meeskonna puuri, sest põhiväravavaht Mio Backhaus oli vigastusega eemal.

Eestlane tegi Backhausi puudumisel head esitused. Bayerni vastu tuli võrgust noppida küll tervelt neli palli, kuid üldiselt teenis eestlane kiidusõnu. St. Pauli vastu sai Hein kirja nullimängu.

Laupäeval toimuvaks mänguks oli 21-aastane Saksamaa noortekoondislane aga piisavalt terve ja peatreener Horst Steffen usaldas ta uuesti algkoosseisu.

Backhaus tegi mängu jooksul paar kiiduväärt tõrjet, kuid 67. minutil pääses Heidenheimi ründaja Stefan Schimmer värava lähedalt löögile ja viigistas seisu 1:1-le.

Werder taastas eduseisu paari minutiga, kui 69. minutil oli täpne Jens Stage, aga veerand tundi hiljem päästis kodumeeskonnale viigipunkti Jonas Föhrenbach.

Heina klubile oli see teiseks viigiks kahe võidu ja kolme kaotuse kõrval. Enne pühapäevaseid mänge paiknetakse liigatabelis kaheksa silmaga 11. positsioonil.

Karol Metsa tööandja St. Pauli kohtub pühapäeval koduväljakul Hoffenheimiga.

Teised tulemused:

Köln - Augsburg 1:1

Mainz - Leverkusen 3:4

Leipzig - HSV 2:1

Wolfsburg - Stuttgart 0:3