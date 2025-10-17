X!

Westbrook leidis NBA-s uue koduklubi

Korvpall
Russell Westbrook
Russell Westbrook Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

2017. aastal korvpalliliiga NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Russell Westbrook lõi algava hooaja eel käed Sacramento Kingsiga.

Seattle SuperSonics valis Westbrooki 2008. aasta NBA draft'is neljandana ning meeskond kolis siis Oklahoma Citysse, kus Westbrook esindas Thunderit 2019. aastani.

Pärast Kevin Duranti meeskonnast lahkumist 2016. aastal sai Westbrookist tiimi liider, temast sai alles teine mängija NBA ajaloos, kes põhihooaja kokkuvõttes kogunud keskmiselt kolmikduubli ning ühtlasi sai temast 2017. aastal liiga kõige väärtuslikum mängija.

Pärast Thunderist lahkumist 2019. aastal ei ole Westbrook üheski meeskonnas kuigi kaua püsinud, eelmisel hooajal esindas ta Denver Nuggetsit 75 mängus, kus viskas keskmiselt 13,3 punkti.

Oma 18. hooajaks NBA-s lõi Westbrook neljapäeval üheks aastaks liiga miinimumpalga eest käed Sacramento Kingsiga, kes võitis eelmisel hooajal 40 kohtumist, sai läänekonverentsis üheksanda koha ning play-off'i ei pääsenud. Üheksal korral tähtede mängul osalenud Westbrook saab novembris 37-aastaseks.

Toimetaja: Anders Nõmm

