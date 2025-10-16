X!

Pajur alustas Hollandi velotuuri 17. kohaga, võitis Hayter

Jalgrattasport
Romet Pajur
Romet Pajur Autor/allikas: Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
Jalgrattasport

Hollandis alanud NIBC velotuuri (UCI 2.1) nelja kilomeetri pikkusel proloogil võidutses inglane Ethan Hayter (Soudal Quick-Step). Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe) teenis 17. koha.

Hayteri võiduajaks mõõdeti neli minutit ja 26,65 sekundit. Cameron Rogers kaotas talle 0,28 ja Jakob Söderqvist 0,45 sekundiga (mõlemad Lidl-Trek). Pajur jäi Hayterile alla 9,22 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Koht ise pole kindlasti midagi muljetavaldavat, aga tegelikult olen sellega üpris rahul, arvestades, et ma olen terve nädala peale Horvaatia tuuri tõbine olnud ja lihtsalt diivanil vedelenud," rääkis Pajur. "Ma ise muretsesin täiega, et mis saab ja kas on ikka mõistlik minna, aga läks täitsa hästi. See oli muidugi väga lühike pingutus, mille vajutab adrenaliiniga ära ehk vaatame, kuidas järgmistel päevadel läheb."

Velotuuril on sõita veel viis grupisõitu etapp. Neist esimesel on pikkust 118,5 kilomeetrit.

Toimetaja: Maarja Värv

jalgrattauudised

