X!

USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

Korvpall
Erik Spoelstra
Erik Spoelstra Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

USA korvpalliliit teatas teisipäeval, et 17 korral olümpiakulla võitnud meeskonna juhendajaks saab Miami Heati peatreener Erik Spoelstra.

2023. aasta MM-il ja mullustel olümpiamängudel juhendas koondist Golden State Warriorsi neljal korral NBA meistritiitlini tüürinud Steve Kerr, kahekordne NBA meister Spoelstra oli tema abitreeneriks.

"Kahel viimasel suvel olen teda lähemalt tundma õppinud, mitte lihtsalt kaugelt imetlenud, nagu olin siiani teinud. Olin tunnistajaks, kui hea treener ta on. Ta on perfektne valik," kinnitas Kerr mantlipärijast rääkides.

2012. ja 2013. aastal Miami NBA meistriks viinud Spoelstral seisab ees keeruline ülesanne: USA on korraldajana 2028. aasta olümpiamängudele koha juba taganud ehk aasta varem Kataris toimuvateks maailmameistrivõistlusteks täiskoosseisu kokku saamine ei ole enesestmõistetav.

Lisaks on Pariisis OM-kulla võitnud meeskonna tuumik LeBron James, Stephen Curry ja Kevin Durant kodusteks mängudeks kõik üle 40-aastased või Duranti puhul kohe 40-aastaseks saav. "Saabub aeg, kui mängijad mõistavad, kui tähtis on öelda, et nad tahavad võimalust olla USA koondise liige," tõdes Spoelstra.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

10:36

USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

09:47

Jaak Karp alustab tööd korvpalli meistriliiga arendusjuhina

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Tartu Ülikool sai Saksamaal kindlalt lüüa

14.10

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

14.10

Asi naiskond alustas EuroCupi võiduga, Pokk tegi Poolas suure kaksikduubli

13.10

Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

12.10

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

12.10

Raieste ja Drell aitasid oma klubid Hispaanias võidule

12.10

Böckleri viskekontserdist jäi Krosnole väheks, Suurorg aitas Trefli võiduni

11.10

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

11.10

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

11.10

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

11.10

Las Vegas võitis suurepärase Wilsoni juhtimisel kolmanda WNBA meistritiitli

11.10

Bayerni kindlalt alistanud Žalgiris kerkis Euroliigas ainuliidriks

videod

sport.err.ee uudised

10:36

USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

09:47

Jaak Karp alustab tööd korvpalli meistriliiga arendusjuhina

09:28

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

08:10

Flora kindlustas kaheksanda järjestikuse meistritiitli

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Jefimova hindas end tugeva neljaga: USA treeningud sobivad mulle

14.10

ETV spordisaade, 14. oktoober

14.10

Tartu Ülikool sai Saksamaal kindlalt lüüa

14.10

Värava autor Käit: ma ei ütleks, et tegin oma töö ära

14.10

Jürgen Henn: pärast vahetusi läks mäng natukene kaootiliseks

14.10

VIDEO | Käidi iluvärav viis Eesti juhtima, kuid Moldoval oli vastus olemas

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

14.10

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

loetumad

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

14.10

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

14.10

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

13.10

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

VIDEO | Belgia ja Walesi mäng peatati väljakule jooksnud roti tõttu

13.10

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo