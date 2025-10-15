USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

2023. aasta MM-il ja mullustel olümpiamängudel juhendas koondist Golden State Warriorsi neljal korral NBA meistritiitlini tüürinud Steve Kerr, kahekordne NBA meister Spoelstra oli tema abitreeneriks.

"Kahel viimasel suvel olen teda lähemalt tundma õppinud, mitte lihtsalt kaugelt imetlenud, nagu olin siiani teinud. Olin tunnistajaks, kui hea treener ta on. Ta on perfektne valik," kinnitas Kerr mantlipärijast rääkides.

2012. ja 2013. aastal Miami NBA meistriks viinud Spoelstral seisab ees keeruline ülesanne: USA on korraldajana 2028. aasta olümpiamängudele koha juba taganud ehk aasta varem Kataris toimuvateks maailmameistrivõistlusteks täiskoosseisu kokku saamine ei ole enesestmõistetav.

Lisaks on Pariisis OM-kulla võitnud meeskonna tuumik LeBron James, Stephen Curry ja Kevin Durant kodusteks mängudeks kõik üle 40-aastased või Duranti puhul kohe 40-aastaseks saav. "Saabub aeg, kui mängijad mõistavad, kui tähtis on öelda, et nad tahavad võimalust olla USA koondise liige," tõdes Spoelstra.