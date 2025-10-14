X!

Väikeste Roheneemesaarte jalgpallikoondis jõudis suure saavutuseni

Jalgpall
Roheneemesaarte jalgpallikoondis
Roheneemesaarte jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Roheneemesaarte jalgpallikoondis tegi esmaspäeva õhtul ajalugu, kui kindlustas 3:0 võiduge Eswatini üle koondise ajaloo esimese MM-pileti.

Poole miljoni elanikuga Roheneemesaared võõrustasid Praias jalgpalli MM-valikmängus Eswatini koondist ning lõid Lõuna-Aafrika väikeriigile teisel poolajal kolm vastuseta väravat, realiseerides kindla 3:0 võidu.

1975. iseseisvuse saavutanud Roheneemesaared jõudsid selle võiduga ajaloolise saavutuseni, tagades esimest korda koondise ajaloos koha maailmameistrivõistluste finaalturniiril. Esimest korda osaleti MM-valiksarjas 2002. aastal ning ainult Islandil on ajalooliselt MM-finaalturniirile pääsenud koondiste seast väiksem rahvaarv.

Keskkaitsja Roberto "Pico" Lopes ütles BBC-le, et MM-i laienemine 48 meeskonnale on Roheneemesaari kahtlemata aidanud. "Meil on olnud keeruline varasemalt MM-ile saada, eriti Aafrikas, kus sa pead oma grupis esimeseks jääma. Seekord saab esimene kohe edasi ja kui me selle koha saime, ei tahtnud seda kuidagi lahti lasta," ültes Lopes.

Roheneemesaared võitsid Aafrika valiksarja D-grupis kümnest mängust seitse ning mängisid välja kaks viiki, kogudes 23 punkti. Seljataha jäi näiteks kaheksal korral MM-il käinud Kamerun ning 2006. aastal MM-il mänginud Angola.

Lisaks Roheneemesaartele on Aafrikas MM-pileti pälvinud Maroko, Tuneesia, Egiptus, Alžeeria ja Ghana. Veel kolm riiki pääsevad MM-ile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

