Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

2034. aasta MM-finaalturniiri korraldav Saudi Araabia mängis Aasia valiksarja neljandas ringis väravateta viiki Iraagiga ning tagas sellega B-grupi võidu. Finaalturniiril mängib Saudi Araabia seitsmendat korda, sealhulgas mängisid nad kahel viimasel MM-il ning said mõlemal puhul alagrupis ühe võidu. Kolm aastat tagasi sai Saudi Araabia alagrupis jagu hilisemast maailmameistrist Argentinast.

Katar tagas pääsme Araabia Ühendemiraatide 2:1 alistamisega. Eelmist MM-i korraldanud Katar sai esmakordselt finaalturniirile läbi valiksarja, kodusel MM-il kaotati toona kõik alagrupimängud.

Katari juhendab Julen Lopetegui, kellel avaneb nüüd uus võimalus MM-ile reisida: 2018. aastal vallandas Hispaania ta vaid kaks päeva enne finaalturniiri algust, pärast seda, kui ta oli sõlminud lepingu Madridi Realiga. "See on hiilgav, suurepärane päev," rääkis Lopetegui beIN Sportsile. "See on minu karjääri üks tähtsamaid saavutusi. Peame seda nautima."

Aasia valiksarjast on MM-ile kvalifitseerunud kaheksa riiki, lisaks Saudi Araabiale ja Katarile veel Austraalia, Iraan, Jaapan, Lõuna-Korea ning debütandid Jordaania ja Usbekistan.