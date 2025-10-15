X!

Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

Jalgpall
Julen Lopetegui
Julen Lopetegui Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Teisipäeval tagasid Aasia valiksarjast koha 2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiril Saudi Araabia ning Katar.

2034. aasta MM-finaalturniiri korraldav Saudi Araabia mängis Aasia valiksarja neljandas ringis väravateta viiki Iraagiga ning tagas sellega B-grupi võidu. Finaalturniiril mängib Saudi Araabia seitsmendat korda, sealhulgas mängisid nad kahel viimasel MM-il ning said mõlemal puhul alagrupis ühe võidu. Kolm aastat tagasi sai Saudi Araabia alagrupis jagu hilisemast maailmameistrist Argentinast.

Katar tagas pääsme Araabia Ühendemiraatide 2:1 alistamisega. Eelmist MM-i korraldanud Katar sai esmakordselt finaalturniirile läbi valiksarja, kodusel MM-il kaotati toona kõik alagrupimängud.

Katari juhendab Julen Lopetegui, kellel avaneb nüüd uus võimalus MM-ile reisida: 2018. aastal vallandas Hispaania ta vaid kaks päeva enne finaalturniiri algust, pärast seda, kui ta oli sõlminud lepingu Madridi Realiga. "See on hiilgav, suurepärane päev," rääkis Lopetegui beIN Sportsile. "See on minu karjääri üks tähtsamaid saavutusi. Peame seda nautima."

Aasia valiksarjast on MM-ile kvalifitseerunud kaheksa riiki, lisaks Saudi Araabiale ja Katarile veel Austraalia, Iraan, Jaapan, Lõuna-Korea ning debütandid Jordaania ja Usbekistan.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:17

Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

10:58

Jalgpallikonverents toob kokku teadlased, treenerid ja kultuuritegelased

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

08:10

Flora kindlustas kaheksanda järjestikuse meistritiitli

14.10

Värava autor Käit: ma ei ütleks, et tegin oma töö ära

14.10

Jürgen Henn: pärast vahetusi läks mäng natukene kaootiliseks

14.10

VIDEO | Käidi iluvärav viis Eesti juhtima, kuid Moldoval oli vastus olemas

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Jaapani jalgpallikoondis alistas esmakordselt Brasiilia

14.10

Mannetu Rootsi vabastas taanlasest peatreeneri ametist

sport.err.ee uudised

14:17

Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

13:30

Järgmisel aastal tuleb Eestisse profigolfi võistlussarja etapp

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

11:47

Kehra noor karikamängu eel Mistrast: nad on kõik vanad ja aeglased

10:58

Jalgpallikonverents toob kokku teadlased, treenerid ja kultuuritegelased

10:36

USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

09:47

Jaak Karp alustab tööd korvpalli meistriliiga arendusjuhina

09:28

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

08:10

Flora kindlustas kaheksanda järjestikuse meistritiitli

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Jefimova hindas end tugeva neljaga: USA treeningud sobivad mulle

14.10

ETV spordisaade, 14. oktoober

14.10

Tartu Ülikool sai Saksamaal kindlalt lüüa

14.10

Värava autor Käit: ma ei ütleks, et tegin oma töö ära

14.10

Jürgen Henn: pärast vahetusi läks mäng natukene kaootiliseks

14.10

VIDEO | Käidi iluvärav viis Eesti juhtima, kuid Moldoval oli vastus olemas

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

loetumad

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

14.10

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

14.10

VIDEO | Belgia ja Walesi mäng peatati väljakule jooksnud roti tõttu

13.10

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

13.10

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo