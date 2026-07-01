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Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali

Jalgpalli MM
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Foto: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Inglismaa jalgpallikoondis jäi MM-finaalturniiri 1/16-finaalis Kongo DV vastu juba seitsmendal minutil kaotusseisu ning mängis pikalt kaotusseisus, kuid kapten Harry Kane lõi viimase veerandtunniga kaks väravat ning juhtis oma meeskonna kaheksandikfinaali.

Esimest korda MM-il sõelmängudele pääsenud Kongo DV alustas Atlantas toimunud kohtumist suurepäraselt, kui Brian Cipenga seitsmendal minutil vasakul äärel üksi jäeti. Hispaania esiliigas palliv mees paigutas madala löögi väravavaht Jordan Pickfordi käe alt läbi ning viis sellega oma koondise juhtima.

Inglased valdasid küll pärast seda suurema osa ajast palli, aga kuni joogipausini ühtki pealelööki ei teinud. Pärast seda said nad rünnakul hoo rohkem sisse, kuid Kongo DV väravavaht Lionel Mpasi-Nzau tegi uskumatuid tõrjeid ning riietusruumi mindigi Aafrika koondise 1:0 eduseisul. 42. minutil oleks Kongo DV veel teisegi värava löönud, kuid Yoane Wissa lõi Aaron Wan-Bissaka tsenderduse järel posti.

Inglismaa jätkas teisel poolajal jahti viigiväravale ning jõudis mitmel korral lähedale, kuid Mpasi-Nzau jätkas oma suurepärast mängu. Kongo DV kaitse püsis kindel kuni kohtumise 75. minutini, mil Inglismaa kapten Harry Kane kerkis Anthony Gordoni tsenderduse jaoks kõige kõrgemale ning pealöögiga seisu viigistas.

Inglismaa haaras seejärel selgelt initsiatiivist ning jõudis veel mitmel korral vastase karistusalla. Mpasi-Nzau tõrjus 86. minutil taaskord Jude Bellinghami pealelöögi, kuid pall jäi seejärel taas Kane'i juurde ning Inglismaa kangelane kõmmutas selle karistusala joonelt Kongo DV väravasse. Kuuendal üleminutil sai Kongo DV ohtlikust kohast karistuslöögi, kuid Yoane Wissa üritus lendas üle lati ning Inglismaa realiseeris vägeva 2:1 võidu.

Inglasi ootab kaheksandikfinaalis ees tõeline katsumus, kui Eesti aja järgi öösel vastu 6. juulit minnakse Mehhiko pealinnas, Azteca staadionil vastamisi võõrustajaga.

1/16-finaal

Inglismaa

2
:
1

Kongo DV

90:00

  • Kane75'
  • Kane85'
  • Cipenga7'

Enne mängu:

Inglismaa alustas tänavust MM-i vägeva 4:2 võiduga Horvaatia üle, kuid teises kohtumises mängiti Ghanaga väravateta viiki. Grupi esikoht kindlustati viimases mänguvoorus, kus inglased olid Panama vastu esimesed tund aega kahvatud, kuid saib Jude Bellinghami ja Harry Kane'i tabamustest 2:0 võidu.

1/16-finaalis tuleb Inglismaale vastu K-grupist kolmanda koha tiimina edasi saanud Kongo DV, kes mängib sõelmängudel esimest korda. "Me teame, mis peame tegema, et paremini mängida. Peame lihtsalt tööd tegema ja kasvama, see on keeruline turniir ja vastased ei ole lihtsad. Endasse uskumine on väga tähtis, keskendume sellele, mida me saame mõjutada," ütles Inglismaa peatreener Thomas Tuchel.

Kapten Harry Kane kerkis Panama vastu löödud väravaga enim MM-il väravaid löönud inglaseks, möödudes Gary Linekerist. Isegi kui inglased ei ole kõigis mängudes oma parimat mängu näidanud, on Kane ja Madridi Reali täht Jude Bellingham näidanud rünnakul tipptasemel klassi ning võivad iga puudutusega vastase väravat ohustada. Mängus Kongo DV-ga peab Inglismaa toime tulema aga ilma paremkaitsjate Reece Jamesi ja Jarell Quansah'ita, kes sai Panama mängus viga.

Kongo DV mängib maailmameistrivõistlustel teist korda, esimest korda tehti seda 1974. aastal Zaire'i Vabariigi nime all. K-grupis alustas Kongo DV 1:1 viigiga Portugali vastu, seejärel tuli tunnistada Colombia paremust tulemusega 1:0. Viimases mängus lõi Kongo DV aga Usbekistanile 23 minutiga kolm väravat ning kindlustas 3:1 võiduga edasipääsu alagrupi kolmanda koha tiimina.

Aafrika riigi koondise suurimaks täheks on Yoane Wissa, kes on MM-finaalturniiril löönud kolm väravat. "Peame seda mängu nautima," ütles Newcastle Unitedi ründaja. "Väärime Inglismaa vastu mängimist. Nad on maailma parimate hulgas, ootan seda mängu põnevusega."

Selle mängu võitja kohtub kaheksandikfinaalis Mehhikoga, kuid Inglismaa treener Tuchel ei tahtnud selle peale mõeldagi. "Kui tõttame sündmustest ette ja hakkame juba kaheksandikfinaali peale mõtlema, saame karistada. Meid ootab ees üks väga keeruline mäng," sõnas juhendaja.

Kell 23 pannakse pall mängu Belgia ja Senegali 1/16-finaalis, kell 3 öösel kohtuvad USA ja Bosnia ja Hertsegoviina.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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