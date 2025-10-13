Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse
Pühapäeval joostud kõrgetasemelise Chicago maratoni võitsid meestest Jacob Kiplimo ning naistest Hawi Feysa.
Ugandalane Kiplimo läbis pühapäeval jooksu esimese poole maailmarekordi tempos (1:00.16), seejärel jäi ta koos tiitlit kaitsnud John Koririga kahekesi ette ning jõudis 30 km vaheajapunkti juba üksi, ajaga 1:25.31.
Veel seitse kilomeetrit enne lõppu jooksis poolmaratoni maailmarekordimees 2:00.30 kursil, aga kustus lõpus veidi ning ületas finišijoone ajaga 2:02.23. Aprillis Londonis oma maratonidebüüdil 74 sekundit aeglasem olnud Kiplimo kerkis kõigi aegade edetabelis seitsmendaks.
Mullu kolmandaks tulnud Amos Kipruto sai teise koha ajaga 2:03.54, seekord kolmandana finišijoone ületanud Alex Masai (2:04.37) parandas oma isiklikku rekordit enam kui kolme minutiga. Neljandaks tuli Conner Mantz, kes nihutas 2:04.43-ga ka USA rekordit.
Naiste seas oli etiooplannast võitja Hawi Feysa (2:14.56) ülekaal veelgi suurem, kui ta edestas teiseks tulnud kaasmaalannat Megertu Alemut 2.26-ga. Kolmas oli Tansaania maratoonar Magalena Shauri (2:18.03).
Roman Fostist sai Chicagos kiireim kõik kuus maailma suurimat maratoni ehk Major'it läbinud Eesti jooksja. Pühapäeval oli tema tulemuseks 2:29.38 ehk ta täitis tippsportlaskarjääri järel seatud eesmärgi, kui läbis kõik kuus alla kahe ja poole tunniga (mullu Bostonis 2:29.44, Berliinis 2:29.53 ja New Yorgis 2:29.20; tänavu Tokyos 2:27.39 ja Londonis 2:26,19). Temast sai alles 28. eestlane, kes kõik kuus suurmaratoni lõpetanud.
Toimetaja: Anders Nõmm