Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

Ugandalane Kiplimo läbis pühapäeval jooksu esimese poole maailmarekordi tempos (1:00.16), seejärel jäi ta koos tiitlit kaitsnud John Koririga kahekesi ette ning jõudis 30 km vaheajapunkti juba üksi, ajaga 1:25.31.

Veel seitse kilomeetrit enne lõppu jooksis poolmaratoni maailmarekordimees 2:00.30 kursil, aga kustus lõpus veidi ning ületas finišijoone ajaga 2:02.23. Aprillis Londonis oma maratonidebüüdil 74 sekundit aeglasem olnud Kiplimo kerkis kõigi aegade edetabelis seitsmendaks.

Mullu kolmandaks tulnud Amos Kipruto sai teise koha ajaga 2:03.54, seekord kolmandana finišijoone ületanud Alex Masai (2:04.37) parandas oma isiklikku rekordit enam kui kolme minutiga. Neljandaks tuli Conner Mantz, kes nihutas 2:04.43-ga ka USA rekordit.

Naiste seas oli etiooplannast võitja Hawi Feysa (2:14.56) ülekaal veelgi suurem, kui ta edestas teiseks tulnud kaasmaalannat Megertu Alemut 2.26-ga. Kolmas oli Tansaania maratoonar Magalena Shauri (2:18.03).

Roman Fostist sai Chicagos kiireim kõik kuus maailma suurimat maratoni ehk Major'it läbinud Eesti jooksja. Pühapäeval oli tema tulemuseks 2:29.38 ehk ta täitis tippsportlaskarjääri järel seatud eesmärgi, kui läbis kõik kuus alla kahe ja poole tunniga (mullu Bostonis 2:29.44, Berliinis 2:29.53 ja New Yorgis 2:29.20; tänavu Tokyos 2:27.39 ja Londonis 2:26,19). Temast sai alles 28. eestlane, kes kõik kuus suurmaratoni lõpetanud.