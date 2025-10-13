X!

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

Kergejõustik
Roman Fosti tunamullu Tallinna maratonil
Roman Fosti tunamullu Tallinna maratonil Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kergejõustik

Pühapäeval joostud kõrgetasemelise Chicago maratoni võitsid meestest Jacob Kiplimo ning naistest Hawi Feysa.

Ugandalane Kiplimo läbis pühapäeval jooksu esimese poole maailmarekordi tempos (1:00.16), seejärel jäi ta koos tiitlit kaitsnud John Koririga kahekesi ette ning jõudis 30 km vaheajapunkti juba üksi, ajaga 1:25.31.

Veel seitse kilomeetrit enne lõppu jooksis poolmaratoni maailmarekordimees 2:00.30 kursil, aga kustus lõpus veidi ning ületas finišijoone ajaga 2:02.23. Aprillis Londonis oma maratonidebüüdil 74 sekundit aeglasem olnud Kiplimo kerkis kõigi aegade edetabelis seitsmendaks.

Mullu kolmandaks tulnud Amos Kipruto sai teise koha ajaga 2:03.54, seekord kolmandana finišijoone ületanud Alex Masai (2:04.37) parandas oma isiklikku rekordit enam kui kolme minutiga. Neljandaks tuli Conner Mantz, kes nihutas 2:04.43-ga ka USA rekordit.

Naiste seas oli etiooplannast võitja Hawi Feysa (2:14.56) ülekaal veelgi suurem, kui ta edestas teiseks tulnud kaasmaalannat Megertu Alemut 2.26-ga. Kolmas oli Tansaania maratoonar Magalena Shauri (2:18.03).

Roman Fostist sai Chicagos kiireim kõik kuus maailma suurimat maratoni ehk Major'it läbinud Eesti jooksja. Pühapäeval oli tema tulemuseks 2:29.38 ehk ta täitis tippsportlaskarjääri järel seatud eesmärgi, kui läbis kõik kuus alla kahe ja poole tunniga (mullu Bostonis 2:29.44, Berliinis 2:29.53 ja New Yorgis 2:29.20; tänavu Tokyos 2:27.39 ja Londonis 2:26,19). Temast sai alles 28. eestlane, kes kõik kuus suurmaratoni lõpetanud.

Toimetaja: Anders Nõmm

Kergejõustiku uudised

18:34

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

12.10

Viljandi linnajooksul võidutsesid Hussarid

12.10

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

11.10

Eesti karikavõistlustel võitsid Siht ja Hussar

11.10

Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

11.10

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

10.10

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

09.10

Murdmaajooksu karikavõistlustel on oodata põnevaid heitlusi

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

30.09

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

30.09

Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

29.09

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

28.09

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

26.09

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

26.09

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

sport.err.ee uudised

18:34

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

17:32

50-aastane Williams tegi turniirivõiduga snuukriajalugu

17:02

Prantsusmaa noortekoondis võõrustab Eestit tõeliste tippmängijatega

16:09

Tunjov tegi Serie C-s uue koduklubi eest võiduka debüüdi

15:36

Eesti U-19 jalgpallikoondis naaseb Leedust võidu ja kaotusega

15:17

M-Sport Fordiga stardib hooaja viimasel etapil Dakari legend

14:40

Eesti triatleedid noppisid Rumeenias kaks kõrgemat kohta

14:12

VIDEO | Klavan aitas Liverpooli legendid võidule

13:45

Itaalias vahistati olümpiast kasu lõigata üritanud kurjategijad

13:04

Eesti tennisistid pidid positsioone loovutama

12:42

Norra jalgpallinoorte edu sai otsa MM-i veerandfinaalis

12:21

Aafrikas sai paika viies MM-finaalturniirile kvalifitseeruja

11:34

Mardna: tasuta ühistranspordi raha võiks suunata huviharidusse

10:40

Eesti malenaiskond jäi 0:2 taha, aga mängis Hollandiga viiki

10:06

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

08:53

Eneli Jefimova sai ujumise MK-etapil esikoha

08:20

Hoogu sattunud Fääri saared alistasid valiksarjas ka Tšehhi

12.10

Jõgeva Tähe saalihokimeeskond tähistas juubelit: saalis on ikka sama lõhn

12.10

Peeba Arandi edust F1-sarjas: motospordis muinasjutte ei ole

12.10

Itaalia poolkaitsja ERR-ile: väärisime Eestiga mängudest kuut punkti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo