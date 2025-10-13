Aafrikas sai paika viies MM-finaalturniirile kvalifitseeruja

Kohtumise ainsa värava lõi paar minutit pärast teise poolaja algust Thomas Partey söödust igapäevaselt Tottenham Hotspuri särki kandev Mohammed Kudus.

Ghana kogus kümne mänguga 25 punkti ja sai grupis kindla esikoha. 19 punkti peale jäänud Madagaskar ei saa MM-i unistust püüda ka sõelmängude kaudu, kuna teist kohtade võrdluses pole nende seis piisavalt hea. Veel heitlesid grupis Mali (18 punkti), Komoorid (15), Kesk-Aafrika (8) ja Tšaad (1).

Ghana on sel sajandil MM-finaalturniiril pigem regulaarne külaline: pärast debüüti 2006. aastal Aafrikas on eemale jäädud vaid korra - 2018. aastal Venemaal peetud finaalturniirilt. Alagrupist saadi viimati edasi aga 2010. aastal Lõuna-Aafrikas, kui jõuti välja veerandfinaali.

Aafrikast on koha finaalturniiril praeguseks taganud ka Alžeeria, Egiptus, Maroko ja Tuneesia.