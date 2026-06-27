Belgia sai viimaks väravakraanid lahti, Egiptusele piisas viigist

Jalgpalli maailmameistrivõistlustel sai kahe esimese alagrupimänguga ühe korra võrku sahistanud Belgia viimaks väravasoonele, kui alistas Uus-Meremaa 5:1 ning tagas G-alagrupi võidu. Egiptus ja Iraan mängisid 1:1 viiki, mis viis Aafrika koondise teisena edasi ning jättis iraanlased ootama alagrupifaasi viimast mängupäeva.

Vancouveris toimunud mängus toimetas Kevin De Bruyne 28. minutil karistusalla nurgalöögi, mille klaarimisel jäid Uus-Meremaa kaitsjad täielikult hätta ning sel kevadel Arsenaliga Inglismaa meistriks kroonitud Leandro Trossard lükkas palli tühja võrku.

Sama mees tegi skoori ka viis minutit hiljem, kui De Bruyne söödu järel blokeerisid kaitsjad karistusalas Trossardi esimese löögi, aga teisele enam jaole ei jõudnud. 66. minutil rollid vahetusid: Trossard tegi eeltöö ning De Bruyne saatis 17 meetrilt madala löögi võrku.

Ülejäänud kolm väravat löödi mängu viimase kümne minuti jooksul. 84. minutil vähendas Elijah Just uusmeremaalaste kaotusseisu, aga vaevalt kaks minutit hiljem suunas Romelu Lukaku peaga väravasse Nicolas Raskini tsenderduse ning lõppskoori vormistas matši neljandal lisaminutil Alexis Saelemaekers, kes saatis Lukaku söödu järel 15 meetrilt võrku täpse löögi.

Seattle'is toimunud kohtumises mängisid Iraan ja Egiptus veerand tundi elektrilist jalgpalli, istusid siis piltlikult öeldes 80 minutiks maha ja lõpetasid jällegi viie dramaatilise minutiga.

Viiendal minutil saatis Mahmoud Saber palli Iraani kaitsjate ja väravavahi summast võrku; kuigi Mostafa Shobeir tõrjus siis 14. minutil Iraani tähe Mehdi Taremi penalti, leidis Ramin Rezaeian kolm minutit hiljem siiski viigivärava.

Mängu kolmandal lisaminutil sahistas Iraani kaitsja Shoja Khalilzadeh küll võrku, aga peakohtunik Szymon Marciniak määras pärast pikka VAR-kontrolli suluseisu ning võimalik võiduvärav jäi lugemata. Saeid Ezatolahi lõ allesjäänud aja jooksul veel latti, ent kohtumine lõppes 1:1 viigiga ning viis nõnda Belgia järel teisena edasi Egiptuse.

Kõik alagrupimängud viigistanud Iraanil on võimalik kolmanda koha meeskonnana edasi pääseda, aga seda juhul, kui vähemalt üks kolmest jääb juhtumata: Horvaatia teenib Ghana vastu vähemalt ühe punkti, Kongo võidab Usbekistani või Austria ja Alžeeria viigistavad. Iraanil seisavad ees keerulised tunnid, sest esimesed kaks on üsna võimalikud ning viik viiks Austria ja Alžeeria edasi, seega oleks seegi paberil tõenäoline.

1982. aasta MM-il juhtunu - Austria ja Lääne-Saksamaa vaheline mäng lülitas Alžeeria konkurentsist - tõttu võib Aafrika meeskonnal olla aga vanu arveid klaarida ning seetõttu võib kohtumine olla arvatust lahtisem.