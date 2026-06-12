Kanada ei lubanud Ghana poolkaitsjal riiki siseneda

Ghana jalgpallikoondise poolkaitsja Thomas Partey peab oma meeskonna esimese mängu MM-finaalturniiril vahele jätma, sest mängu võõrustaja Kanada ei lubanud tal riiki siseneda.

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) kinnitas reedel, et Kanada valitsus lükkas Partey viisataotluse tagasi. Seega jääb ta eemale Ghana koondise avamängust Panama vastu, mis toimub 17. juunil Torontos.

USA lubas Parteyl riiki siseneda ehk ta saab oma rahvuskoondist aidata ülejäänud L-alagrupi mängudes Inglismaa ja Horvaatiaga, mis toimuvad vastavalt 23. juunil Bostonis ja 27. juunil Philadelphias.

32-aastane Partey peab novembris astuma Inglismaal kohtu ette, sest talle on esitatud seitse süüdistust vägistamises ja üks süüdistus seksuaalses kallaletungis.

Londoni politsei teatel toimusid kõnealused sündmused aastatel 2021-2022 ja nendega on seotud kolm naisterahvast. Esimest korda arreteeriti poolkaitsja 2022. aasta suvel, kuid siis tema nime ei avalikustatud ja uurimise ajal jätkas Partey jalgpalli mängimist.

Partey esindas tol ajal Londoni Arsenali, praegu on tema koduklubiks Hispaania kõrgliigasse kuuluv Villareal. Ghana koondises on Parteyl kirjas 58 mängu ja 16 väravat.