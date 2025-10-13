X!

Eesti malenaiskond jäi 0:2 taha, aga mängis Hollandiga viiki

Male
Male võistkondlik EM: Eesti - Holland
Male võistkondlik EM: Eesti - Holland Autor/allikas: Euroopa Maleliit
Male

Eesti naiste malekoondis mängis Batumis jätkuvatel võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel seitsmendas voorus 15. paigutusega Hollandiga viiki 2:2.

Seejuures pidid mustadega mänginud Margareth ja Grete Olde kõigepealt tunnistama oma vastaste paremust, aga kuna Mai Narva ja Sofia Blokhin saavutasid valgetega võidud, siis kokkuvõttes oli tulem viik.

Narva jaoks oli see kolmas võit järjest ja oma esitusreitinguga 2602 tõusis viis punkti kuuest kogunud eestlanna esimese laua mängijate seas kolmandale kohale.

26. asetusega Eesti on saanud senise turniiri jooksul kaks võitu, kolm viiki ja kolm kaotust ehk teeninud seitse punkti, mis annab 36 naiskonna konkurentsis 19. koha. Juhib 12 punktiga Poola.

Esmaspäeval on Eesti vastaseks 23. paigutusega Tšehhi, kes on samal kohal ka tabelis.

Toimetaja: Siim Boikov

