X!

Eesti sõudja võitis uuel olümpiaalal juunioride EM-hõbeda

Sõudmine
Marcus Viks
Marcus Viks Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Eesti sõudja Marcus Viks saavutas Türgis Antalyas toimunud meresõudmise Euroopa meistrivõistlustel juunioride arvestuses teise koha.

Viks pälvis noormeeste ühepaatide seas esimeses kvalifikatsioonisõidus 14. koha ning pidi edasipääsu jahtima teises sõidus, kus õnnestus seitsmendana ehk viimasena edasi minna. Vahesõidus alistas pärnakas aga kvalifikatsioonis suurepärast minekut näidanud sakslase Felix Kronesi ning pääses veerandfinaali.

Viks alistas siis leedulase Majus Gabriunase kuue sekundiga. Poolfinaalis teenis eestlane veelgi kindlama võidu, kui edestas hispaanlast Garcia Ignacio Ramon-Borjat pea 25 sekundiga. Finaalis läks Viks kokku briti tulevikutähe Sol Chamberlain-Hyde'iga ning britt alistas kullasõidus eestlase 15 sekundiga.

Euroopa meistrivõistlustel noormeeste seas hõbemedali võitnud Viksi parimaks ajaks jäi vahesõidus sõidetud 2.32,73.

Teistel eestlastel kvalifikatsioonist edasipääsu teenida ei õnnestunud, kuid Liisa-Marie Lääne lõpetas teises kvalifikatsioonisõidus üheksandana ehk jäi esimesena edasipääsust ilma. Kokkuvõttes sai ta 17. koha, edasipääsust jäi teda lahutama vähem kui neli sekundit.

Lisete Mänd saavutas neidude ühepaadi arvestuses 19. koha, Robin Hunt meeste ühepaadis 26. koha. Eesti koondise juhendajana oli kaasas kahekordne olümpiamedalist Tõnu Endrekson.

2028. aastal Los Angelese olümpiaprogrammi kuuluvas rannasprindis stardivad võistlejad ranna peal ühelt joonelt ning jooksevad siis oma paadini, misjärel peavad nad sõudma slaalomis kahe poi vahelt 250 meetri kaugusel asuva poini, seal ümber pöörama ja rannal uuesti finišisse jooksma.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

18:53

Otsustaval veerandil säranud Tiitma võitis kolmanda Bundesliga tiitli

18:21

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

17:38

Viljandi linnajooksul võidutsesid Hussarid

17:09

Glinka loovutas Challengeri kvalifikatsioonimängus kolm geimi

16:44

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

16:11

Eesti sõudja võitis uuel olümpiaalal juunioride EM-hõbeda

15:37

Gauff võitis Hiinas oma teise WTA 1000 turniiri

15:09

Raieste ja Drell aitasid oma klubid Hispaanias võidule

14:36

Mark Lajal pääses väärt võiduga ATP turniiri põhitabelisse

14:11

Monacolasest suurüllataja tegi Shanghais tenniseajalugu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

00:29

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

00:06

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

11.10

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

11.10

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

11.10

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi Uuendatud

08:36

VIDEO | Hein tõrjus Retegui penalti

11.10

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

11.10

Haruldane juhus: Mastersi võitja selgitavad asetamata nõod

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo