Eesti sõudja võitis uuel olümpiaalal juunioride EM-hõbeda

Viks pälvis noormeeste ühepaatide seas esimeses kvalifikatsioonisõidus 14. koha ning pidi edasipääsu jahtima teises sõidus, kus õnnestus seitsmendana ehk viimasena edasi minna. Vahesõidus alistas pärnakas aga kvalifikatsioonis suurepärast minekut näidanud sakslase Felix Kronesi ning pääses veerandfinaali.

Viks alistas siis leedulase Majus Gabriunase kuue sekundiga. Poolfinaalis teenis eestlane veelgi kindlama võidu, kui edestas hispaanlast Garcia Ignacio Ramon-Borjat pea 25 sekundiga. Finaalis läks Viks kokku briti tulevikutähe Sol Chamberlain-Hyde'iga ning britt alistas kullasõidus eestlase 15 sekundiga.

Euroopa meistrivõistlustel noormeeste seas hõbemedali võitnud Viksi parimaks ajaks jäi vahesõidus sõidetud 2.32,73.

Teistel eestlastel kvalifikatsioonist edasipääsu teenida ei õnnestunud, kuid Liisa-Marie Lääne lõpetas teises kvalifikatsioonisõidus üheksandana ehk jäi esimesena edasipääsust ilma. Kokkuvõttes sai ta 17. koha, edasipääsust jäi teda lahutama vähem kui neli sekundit.

Lisete Mänd saavutas neidude ühepaadi arvestuses 19. koha, Robin Hunt meeste ühepaadis 26. koha. Eesti koondise juhendajana oli kaasas kahekordne olümpiamedalist Tõnu Endrekson.

2028. aastal Los Angelese olümpiaprogrammi kuuluvas rannasprindis stardivad võistlejad ranna peal ühelt joonelt ning jooksevad siis oma paadini, misjärel peavad nad sõudma slaalomis kahe poi vahelt 250 meetri kaugusel asuva poini, seal ümber pöörama ja rannal uuesti finišisse jooksma.