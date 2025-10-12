X!

Lalajan kaitses "Seimi kaalus" tiitlit, edukaim koondis Põhja-Korea

Tõstmine
Varazdat Lalajan
Varazdat Lalajan
Tõstmine

Tõstmise maailmameistrivõistlustel Norras kaitses meeste üliraskekaalus tiitlit armeenlane Varazdat Lalajan, kes rebis 211 ja tõukas 250 kilo ehk teenis kahe soorituse summas 461 kilogrammi.

26-aastane Lalajan oli parim mõlemas tõstmisviisis ja kaitses nõnda mullu teenitud karjääri esimest MM-kulda. Teiseks jäänud teine armeenlane, kuid Bahreini esindav Gor Minasjan jäi maha 14 kiloga: ta rebis 205 ja tõukas 242 kilogrammi.

Pronksmedali eest heitlesid kaks Lõuna-Korea tõstjat: Song Yeong-hwan sai kirja 410 ja Lee Yang-jae 405 kilogrammi. Parim Baltikumi esindaja ehk leedulane Karolis Stonkus oli 369 kilogrammiga üheksas.

Tegemist on kaalukategooriaga, kus lööb kaasa ka Mart Seim. Tänavu kevadel toimunud Euroopa meistrivõistlustel sai ta hõbemedali, kusjuures toonane tulemuseks 415 kilogrammi toonuks MM-ilt pronksi. Suvel aga Seim haigestus ja sellest tulenevalt otsustas MM-ist loobuda.

Tõstmise maailmameistrivõistluste edukaim riik oli kindlalt Põhja-Korea, kes sai viis kulda, kolm hõbedat ja ühe pronksi. Seejuures kõik kuldmedalid teeniti naiste arvestuses.

Ülejäänud koondistest seejuures keegi üle ühe kulla ei teeninudki. Medalitabelis järgnesid põhjakorealastele Colombia (1-1-3) ja Tai (1-1-2).

Euroopa riikidest jõudsid kullani Armeenia, Bulgaaria, Norra ja Türgi. Kokku jagus medaleid 25 riigile.

Toimetaja: Siim Boikov

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

