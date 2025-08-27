Seim peab MM-i viiruse tõttu vahele jätma

"Juunikuus sain mingi viiruse külge ja kehakaal kukkus korraks isegi 141 kilo peale ehk miinus 13 parimate võistlustega," ütles tõstja Õhtulehele.

"Kui hakkasin ettevalmistusega uuesti pihta, ei teinud keha minuga koostööd, ta vajas taastumiseks natuke rohkem aega. Siis oleks veidi lõhkumiseks läinud. Kui viirust poleks olnud, oleksin kindlasti MM-il võistelnud," lisas ta.

Seim valmistub nüüd rahulikult tuleva aasta aprillis Gruusias Batumis peetavaks EM-iks. "Praegu käib uuesti mahutrenn. Pärast Pariisi olümpiat tegin samuti pika ettevalmistuse, mis mõjus kevadeks väga hästi. Lähen edasi enam-vähem sama taktikaga," sõnas tõstja.

34-aastane Seim on oma karjääri jooksul võitnud kolm tiitlivõistluste medalit: 2015. aastal Houstonis MM-hõbeda, tänavu EM-hõbeda ning 2016. aastal Fordes EM-pronksi.

Tõstmise MM toimub tänavu Norras Fordes ning kestab 1.-10. oktoobrini.

