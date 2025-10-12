Tõugjas-Männiste läheb USA-s viimasele päevale liidrikohalt

Reedel esimeseks tõusnud Tõugjas-Männiste läbis laupäeval rajad skooriga seitse viset alla par'i ja suutis liidrikohta hoida. Kokku on tal kirjas 13 viset alla par'i.

Eestlannal on aga lähedal kaks jälitajat, kes tegid väga hea päeva: nii ameeriklanna Missy Gannon kui ka soomlanna Silva Saarinen jäävad vaid ühe viske kaugusele.

Seejuures päeva parima tulemuse ehk kümme viset alla par'i teinud Gannon sai vahepeal kirja lausa kümme birdie't järjest.

Viimasele võistluspäevale jõudis ka Kaidi Allsalu, kel on kirjas kümme viset üle par'i ja ta jagab hetkel 21.-23. kohta.