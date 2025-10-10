X!

Noormeeste U-21 koondis teenis EM-valikturniiril teise järjestikuse viigi

Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondise algkoosseis kohtumises Luksemburgiga
Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis võõrustas Kadrioru staadionil EM-valikmängus Luksemburgi eakaaslasi, kellega lepiti 2:2 viiki.

Kohtumise alguses proovis Eesti luua võimalust Tony Varjundile suunatud läbisööduga, kuid nurgalöögist enamat ei sündinud. Vastased võitsid kiirelt lahti mängitud nurgalöögi järel palli ning pääsesid kontrasse, kuid Eesti kaitse likvideeris ohu kindlalt. Seitsmendal minutil asus Luksemburg juhtima – paremalt äärelt tulnud tsenderdus jäi Eesti kaitsjatel klaarimata ning penaltipunkti lähistel vabaks jäänud vastane lõi palli jõuliselt võrku. Pooltunni eel pääses Luksemburg taas ohtlikule löögile, kuid puurivaht Ott Nõmm reageeris posti kõrval õigeaegselt, vahendab jalgpall.ee.

Eesti oli sunnitud suure osa ajast madalal kaitsesse jääma, mis tegi rünnakutele mineku keeruliseks. Ometi suutis kodumeeskond 31. minutil seisu viigistada – Jegor Žuravljov mängis end palliga karistusalasse, konksutas puurivahist mööda, jättis nahkkera karistusalas seisnud Rommi Sihile ning viimane suunas selle rahulikult vastase kaitsja kõrvalt vasakusse nurka.

Vahetult enne 60. minutit avanes Eestil kaks järjestikust võimalust. Esimene rünnak jäi küll lõpetamata, kuna karistusalasse ei jõudnud õigel hetkel ühtegi eestlast, kuid järgnenud olukorras suudeti edu vormistada. Vasakult äärelt mängis Sander Tovstik vastasmängijast mööda ja leidis täpse sööduga Stanislav Agaptševi, kes suunas palli ühe puutega vastaste kaitsja vahelt võrku. Mängu 67. minutil oli Luksemburgil suurepärane võimalus seisu viigistada, kui löök tõsteti üle välja liikunud Nõmme, ent pall tabas vaid Eesti õnneks latti. Mõni minut hiljem, 70. minutil mängis Eesti enda karistusalas käega ning Luksemburg teenis penalti, mis realiseeriti. Omakorda kuus minutit hiljem oli Sihil võimalus Eesti taas juhtima viia, kuid tema löök tabas posti. Kuna rohkem väravaid ei sündinud, lõppes kohtumine 2:2 viigiga.

Eesti on nüüd kogunud valikturniiril kaks punkti – möödunud aknas mängiti 1:1 viiki Islandiga. Kaks mängu vähem mänginud Luksemburgi jaoks oli tegu esimese punktiga.

Noormeeste U-21 koondist ootab aasta viimane mäng ees kolme päeva pärast, kui 13. oktoobril kohtutakse EM-valiksarjas Eesti aja järgi kell 19.30 võõrsil Prantsusmaaga.

Toimetaja: Maarja Värv

