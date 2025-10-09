X!

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

Stefan Arand
Stefan Arand Autor/allikas: Simon Palfrader
Eesti parim veemotosõitja Stefan Arand võistleb sel nädalal Hiinas Zhengzhous, kus toimub F1 H20 sarja hooaja kolmas etapp.

Zhengzhou rada on tuntud oma erakordse kiiruse ja tehnilisuse poolest, mis seab sõitjatele nii füüsiliselt kui ka vaimselt suured nõudmised. Just sel rajal saavutatakse tavaliselt kogu sarja suurimad keskmised kiirused. Samal ajal muudavad võistluse keerulisemaks võimalikud muutlikud ilmastikuolud – tugev tuul ja vihm võivad rajal toimuvat kiiresti ümber pöörata.

Arand tegi eelmisel aastal Zhengzhous oma senise karjääri raskeima avarii, ent pääses õnneks suuremate traumadeta.

"Zhengzhou on jah natukene eriline, kuna tegu on kõige suurema keskmise kiirusega rajaga. Meil eelmisel aastal ei olnud selleks kahjuks õiget vinti, kuid tahaks loota, et seekord on. Eks ole näha," rääkis Arand enne reedest vabatreeningut.

Stefan Arand päästepaadis Autor/allikas: Simon Palfrader

"Tiim on teinud super töö – uus mootor ja paat on ilusti valmis! Ootame väga, et saaksime reedestel sõitudel näha, mis seisus me tegelikult oleme. Tundub, et tuleb taas veidi karmimate oludega nädalavahetus, nagu Zhengzhous ikka. Tuul mängib siin suurt rolli, sest tegu on kinnise veekoguga. Lubab ka natuke vihma, aga see meid ei peaks segama – anname endast maksimumi."

Arand on oma teisel F1 hooajal näidanud märgatavat arengut ja tõusvat vormi. Hooaja avaetapil Indoneesias suutis eestlane hoolimata stardikaosest lõpetada neljandal kohal. Teisel etapil Shanghais tegi ta ühe oma seni tugevaima nädalavahetuse, võites esimest korda kvalifikatsiooni ja teenides sprindisõidus kolmanda koha. Põhisõidus startis Arand eelviimaselt kohalt ja saavutas lõpuks neljanda koha.

Sarja kokkuvõttes on Arand viiendal kohal, kuid kogu esikuuik mahub kaheksa punkti sisse.

Toimetaja: Henrik Laever

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

