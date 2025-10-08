X!

Eesti malenaiskond jätkas EM-il võidukalt

Male
Eesti naiste malekoondis EM-il.
Eesti naiste malekoondis EM-il. Autor/allikas: Team Estonia Malekoondis/Facebook
Male

Eesti naiste malekoondis teenis Batumis toimuvatel võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel teise võidu, kui teisipäeval alistati kolmanda vooru kohtumises 16. asetusega Türgi 2,5:1,5.

Margareth Olde ja Grete Olde võitsid endast kõrgema reitinguga vastaseid ning esimesel laual mänginud Mai Narva tegi viigi.

Kolme vooru järel on 26. asetusega Eesti koondis kahe matšivõiduga turniiritabelis kümnendal kohal. Kokku osaleb 36 naiskonda.

Kolmapäeval kell 14.00 algavas neljandas voorus on Eesti vastaseks samuti kaks matšivõitu kogunud 12. asetusega Inglismaa.

Turniiritabeli tipus on kolm naiskonda, kes on seni võitnud kõik matšid – Poola, tiitlikaitsja Bulgaaria ja Saksamaa, kes alistas teises voorus kõrgeima asetusega Gruusia. Neljandas voorus kohtuvad omavahel Poola ja Bulgaaria, Saksamaa mängib Aserbaidžaani vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

09:50

Florida Panthers alustas Stanley karika kaitsmist edukalt

09:16

Kristin Kuuba tagas kõrgetasemelisel turniiril koha 16 parema seas

08:48

Kersti Kaljulaid: spordis ei ole demokraatiat

08:08

Eesti malenaiskond jätkas EM-il võidukalt

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

07.10

Floralt skalbi võtnud Sportingu treener: teised tiimid on kõvasti juurde pannud

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

07.10

Venemaa rühmadele EM-il medali kaotanud Rebasesabad koguvad vormi MM-iks

07.10

ETV spordisaade, 7. oktoober

07.10

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest Uuendatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

06.10

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

07.10

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest Uuendatud

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

06.10

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

07.10

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

07.10

Tartu Ülikool täienes ameeriklasest keskmängijaga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo