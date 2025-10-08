Eesti malenaiskond jätkas EM-il võidukalt

Margareth Olde ja Grete Olde võitsid endast kõrgema reitinguga vastaseid ning esimesel laual mänginud Mai Narva tegi viigi.

Kolme vooru järel on 26. asetusega Eesti koondis kahe matšivõiduga turniiritabelis kümnendal kohal. Kokku osaleb 36 naiskonda.

Kolmapäeval kell 14.00 algavas neljandas voorus on Eesti vastaseks samuti kaks matšivõitu kogunud 12. asetusega Inglismaa.

Turniiritabeli tipus on kolm naiskonda, kes on seni võitnud kõik matšid – Poola, tiitlikaitsja Bulgaaria ja Saksamaa, kes alistas teises voorus kõrgeima asetusega Gruusia. Neljandas voorus kohtuvad omavahel Poola ja Bulgaaria, Saksamaa mängib Aserbaidžaani vastu.