Eesti maletajad panid soomlannad paika

Eesti naiste malekoondis EM-il
Eesti naiste malekoondis EM-il
Batumis alanud male võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel kaotas Eesti naiskond esimeses voorus Armeeniale 1,5:2,5, aga alistas teises voorus Soome kuivalt 4:0.

Esimesel päeval tõi Eestile ainsa võidupunkti kolmandal laual Sofia Blokhin, kes alistas valgetega naiste suurmeister Maria Gevorgjani. Mai Narva saavutas esimesel laual viigi, kuid Margareth Olde ja Grete Olde pidid mustadega tunnistama vastase paremust.

Teisel päeval sai Eesti aga neli võitu: valgetega võidsid oma vastase nii Margareth kui ka Grete Olde ning mustadega said võidupunkti Narva ja Blokhin.

Kahe vooru järel jagab Eesti 36 võistkonna konkurentsis Hollandiga 11.-12. kohta. Liidrikohta jagavad Aserbaidžaan ja Bulgaaria ning kolmas on Šveits.

Teisipäeval läheb Eesti koondis vastamisi Türgiga, kes kahe vooru järel jagab 13.-16. kohta.

Toimetaja: Siim Boikov

