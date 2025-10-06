X!

Tallinnas selgitati välja Eesti meistrid klassikalises jõutõstmises

Tõstmine
Meeste absoluutarvestuse esikolmik
Meeste absoluutarvestuse esikolmik Autor/allikas: Eesti Jõutõsteliit
Tõstmine

Eelmisel nädalavahetusel Tallinnas toimunud Eesti meistrivõistlustel klassikalises jõutõstmises astus lavale 111 sportlast – 36 naist ja 75 meest.

Kahe võistluspäeva jooksul nähti Tallinnas erakordset jõutõstmise taset, pingelisi duelle ja tugevat spordivaimu. Eesti meistrivõistlused pakkusid nii kogenud sportlastele kui ka uutele tulijatele võimaluse tõestada oma võimeid, tuues lavale rekordtasemel tulemusi ja emotsioone.

Meeste arvestuses kuulutati Eesti meistriteks Risto Popa (-66 kg; 477,5 kg), Maldis-Sveno Laur (-74 kg; 603 kg), Roland Desjatski (-83 kg; 675 kg), Margus Silbaum (-93 kg; 785 kg), Indrek Vait (-105 kg; 712,5 kg), Siim Salin (-120 kg; 871, kg) ja Markus Lehtla (120+ kg; 780 kg).

Naiste arvestuses võitsid Eesti meistritiitli Gerlyn Mäepea (-52 kg; 345 kg), Karin Mikaela Koljonen (-57 kg; 335 kg), Mirjam Reino (-63 kg; 382,5 kg), Elisabeth Suits (-69 kg; 440,5 kg), Karmen Kaljula (-76 kg; 459 kg), Alicija Jemets (-84 kg; 370 kg) ja Triin Raudoja (84+ kg; 412,5 kg).

Absoluutarvestuses oli naiste seas võitlus äärmiselt tasavägine. Karmen Kaljula kogus 94,51 punkti, edestades Elisabeth Suitsu vaid 0,02 punktiga (94,49 p). Kolmanda koha pälvis Gerlyn Mäepea 88,01 punktiga. Meeste seas oli parim Margus Silbaum 102,82 punktiga, talle järgnesid Siim Salin (101,56 p) ja Tõnis Holmberg (99,50 p).

Naiskondliku meistritiitli pälvis Pitbulls 256,42 punktiga, teise koha sai Sparta (244,49 p) ja pjedestaalile mahtus veel TÜASK (243,4 p). Parim meeskond oli TÜASK (369,65 p), neile järgnesid Pitbulls (359,9 p) ja Sparta (359,33 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

