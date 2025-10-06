Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

Lokk pälvis pargisõidu kvalifikatsioonis 16. koha, saades kahe sõidu kokkuvõttes 19 punkti. Finaali pääses 12 paremat. Euroopa meistriks tuli sakslanna Kim Lea Müller (89,70 punti), edestades ungarlannat Noemi Molnari (88,10) ja inglannat Sasha Pardoe'd, vahendab ejl.ee.

Lokk jäi üldises plaanis oma võistlusega rahule. "Kuigi võistlussõitude puhul oleks soovinud pisut paremat tulemust ja puhtamat sõitu, on sellises pargis sõitmine omaette juba suur väljakutse, millega Liis kenasti hakkama sai," ütles Lokkiga kaasas olnud mänedžer Monika Teder võistluse järel. "Tegemist on mastaapidelt suure pargiga, mille sarnased treeningtingimused Eestis hetkel puuduvad. Paljusid obstaakleid kodustel treeningutel sõita võimalik ei ole, kuid suureks kasuks tuli teel Eindhovenisse Berliinis tehtud trenn."

"Eindhovenis toimunud EM julgustas aga veelgi enam pingutama, leidma lahendusi treeningtingimuste parandamiseks ning treeninglaagrite korraldamiseks välismaal," lisas Teder.

Meeste seas olid parimad inglane Dylan Hessey (95,20), horvaat Marin Ranteš (93,35) ja Nikita Fominov (89,60).

Flatlandis ehk tasasõidus pälvisid naiste konkurentsis kaksikvõidu ungarlannad Anna Mondics (84,00) ja Veronika Kadar (78,66). Pronksmedali teenis hispaanlanna Dasha Rabanete Solodovnikcova (64,33). Meeste hulgas krooniti Euroopa meistriks hollandlane Sietse van Berkel (90,33). Hõbemedali sai prantslane Alexandre Jumelin (84,33) ja pronksmedali hispaanlane