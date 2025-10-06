Israel-Premier Techi tiim loobub riiginimest

Iisraeli rattatiimi Israel-Premier Tech juhatus teatas esmaspäeval, et loobub riiginimest ning järgmiseks hooajaks kujundatakse tiimile uus visuaalne kuvand.

Iisraeli tiimi vastu on korraldatud viimastel kuudel mitmeid proteste, neist kõige silmapaistvam oli kindlasti Hispaania velotuuril toimunu, mis sundis korraldajaid mitmeid etappe enne lõppu pooleli jätma. Korralikult jäi lõpetamata isegi finaaletapp, sest protestijate tõttu oli finišiala Madridis liiga ohtlik.

Septembri lõpus nõudis ka tiimi nimisponsor Premier Tech ning rattatootja Factor, et tiiminimi ja -lipp peaksid muutuma.

Esmaspäeval teataski võistkond, et eemaldavad nimest Iisraeli riigi ning järgmisest hooajast luuakse tiimile uus visuaalne kuvand. "Oleme pühendunud oma sõitjatele, töötajatele ja partneritele ning oleme seetõttu otsustanud võistkonna nime ja kuvandit muuta, kaugenedes praegusest Iisraeli identiteedist," kirjutas võistkond pressiteates.

"Spordis on tihtipeale vaja edu nimel midagi ohverdada ja see samm on tiimi tuleviku kindlustamiseks suure tähtsusega."

Israel-Premier Tech on registreeritud Iisraelis ning üks omanikest, Kanada miljardär Sylvan Adams astub tiimi juhtimise juurest eemale. "11 aastat tagasi asutasime Cycling Academy tiimi nägemusega, et saaksime arendada noortalente riikidest, kus rattakultuur pole nii juurdunud. Kuigi meid ootab ees uus peatükk, mille avalikustame peagi, jääb tiim truuks oma lubadusele: arendame talendikaid rattureid üle kogu maailma," lisas võistkond.

Iisraeli rattatiimis töötab spordidirektorina eestlane Rene Mandri, kes rääkis pärast Vueltat "Spordipühapäevas", et velotuur oli närviline ja väsitav, sest palju tuli tegeleda sportlaste julgustamise ja motiveerimisega. Mandri rääkis, et sellised protestiaktsioonid ei pane ohtu mitte ainult ratturite, vaid ka meeleavaldajate endi elud.