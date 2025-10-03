Itaalia jalgpallikoondis tuleb Eestisse tugeva koosseisuga

5. septembril Bergamos toimunud MM-valikmängus jäid esimesel poolajal väravad löömata, aga itaallased kostitasid eestlasi teisel poolajal viie tabamusega ning vormistasid siiski kodupubliku ees kindla võidu.

11. oktoobril toimub A. Le Coq Arenal korduskohtumine ja kuigi Itaalia koosseisus on mõned muudatused, saab peatreener Gattuso kasutada Eesti ja Iisraeli vastu (14. oktoobril) väga tugevat meeskonda. Kõik Eesti vastu mänginud mehed on ka korduskohtumiseks rivis.

Aasta pikkuse vahe järel on Itaalia koondisesse kaasatud AC Milani kaitsja Matteo Gabbia ning Roma poolkaitsja Bryan Cristante, esmakordselt kaasati koosseisu 24-aastane Nicolo Cambiaghi ja 25-aastane Nicolussi Caviglia ning debüüti ootab veel Matteo Gabbia.

I-grupis on kindlaks liidriks viis mängu võitnud Norra, neljast mängust kolm võitu ja ühe kaotuse teeninud Itaalia on üheksa punktiga teisel real. Iisraelil on samuti üheksa punkti, aga nad on ka ühe mängu enam pidanud. Eesti alistas Moldova 3:2, aga on ülejäänud neljas kohtumises pidanud kaotusega leppima ning jätkab neljandal real, Moldova on nulli peal.

Eesti koondis saab nautida kodupubliku toetust kahes järjestikuses mängus, sest pärast Itaalia mängu võõrustatakse ka Moldovat. Novembris rännatakse viimaseks alagrupikohtumiseks Norrasse.

Itaalia koondise koosseis MM-valikmängudeks Eesti ja Iisraeliga:

Väravavahid: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Marco Carnesecchi (Atalanta), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Kaitsjad: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (AC Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

Poolkaitsjad: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

Ründajad: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).