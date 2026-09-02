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Eestile Balti turniiri võidu toonud Mustmaa liitus Serbia kõrgliigaklubiga

Jalgpall
Karel Mustmaa
Karel Mustmaa Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise ründaja Karel Mustmaa läks aastaks laenule Serbia kõrgliigaklubisse FK Cukaricki.

Mitu aastat Benfica süsteemis mänginud Karel Mustmaa astus sammu meeste jalgpalli eelmisel suvel, kui liitus Thessaloniki PAOK-i duubliga. Nüüd õnnestus 21-aastasel Mustmaal leida uus väljakutse Serbia kõrgliigaklubi FK Cukaricki näol. Osapooled sõlmisid aastase laenulepingu, vahendab Soccernet.ee.

"Esmamuljed on suurepärased. Kõik on väga sõbralikud ja klubi on hästi organiseeritud. Kuulsin, et Cukaricki on klubi, kes oskab hästi suures mängus kaarte segada ja on tavaliselt lõpetanud tabeli ülemises otsas. On ka näha, et siin antakse noortele mängijatele võimalusi ja see paelus mind kõige enam," kommenteeris Mustmaa uue mängupaiga koduklubi vahendusel.

Harju JK Laagrist välismaale liikunud Mustmaa karjääris on Cukaricki kolmandaks välisklubiks. Eesti A-koondises on tal kirjas viis mängu ja üks värav – Balti turniiri võidu toonud tabamus Leedu võrku.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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