Belgia peatreener Lukaku väravast: ärme veel pilvedesse tõuse

Belgia jalgpallikoondise peatreener Rudi Garcia ütles, et on vigastustest taastunud ning oma 90. koondisevärava löönud Romelu Lukaku üle õnnelik, aga ründaja vajab veel tippvormi jõudmiseks aega.

33-aastane Lukaku valiti järgmisel nädalal algavaks MM-iks Belgia koosseisu, kuid võimas ründaja on sel hooajal pidanud heitlema erinevate vigastustega ning Napoli eest kuigi palju väljakul ei käinudki. Belgia pidas teisipäeval sõpruskohtumise Horvaatiaga, kus Lukaku aga oma koondisekarjääri 90. tabamuse kirja sai ja tiimi võidule aitas.

Peatreener Garcia tõmbas suuremale tähistamisele aga pidurit ning ütles, et ründaja vajab vormi saamiseks veel aega. "Hoiame jalad ikka maas," sõnas juhendaja. "Sellega ei tohi kiirustada. Olin Romelu väravat nähes väga õnnelik, olin terve tiimi üle õnnelik. Need hetked on olulised, sest Romelu elab väravate löömise nimel. See oli tema jaoks väga positiivne."

Garcia hoiatas ühtlasi meediat ja Belgia toetajaid. "Te hakkate nüüd rääkima, et ta on mänguks valmis. Ta on käinud pika maa, aga veidi on veel minna. Veel on vara rääkida, et ta on avamängus Egiptuse vastu algkoosseisus," rääkis treener.

Belgia mängib tänavu G-grupis Egiptuse, Iraani ja Uus-Meremaaga ning avab oma MM-i 15. juunil Seattle'is, just Egiptuse vastu. "Ta on vaevu sel hooajal väljakul käinud ja selle grupiga trenni teinud. Tal läheb veel aega, kuni ta üle poole tunni mängida saab. Eriti kui tahame teda heas vormis hoida," lisas Garcia. "Ta saab [laupäeval] Tuneesia vastu ilmselt 25 minutit mänguaega, väga palju rohkem ei saa anda."

Neljandat korda MM-ile sõitev Lukaku on Belgia koondise ajaloo resultatiivseim mängija, oma 90 koondiseväravast viis on ta löönud MM-finaalturniiridel.