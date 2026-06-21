Karol Mets: Deniz Undavi vastu tuleb teha palju ennetavat tööd

Saksamaa jalgpallikoondise oluliseks lüliks on MM-finaalturniiri alguses kujunenud ründaja Deniz Undav, kes on sekkunud mõlemas senises mängus vahetusest.

Kui 7:1 võidus Curacao oli kõik selge juba tema sisenedes, siis Elevandiluuranniku vastu päästsid just Stuttgardi ründaja tabamused päeva na 0:1 kaotusseisust sai 2:1 võit.

MM-finaalturniiri finaalipäeval 30-aastaseks saav Undav on üks kolmest mehest, kes jõudnud senise turniiri jooksul kolme väravani.

Tema omadusi käis ERR-i spordisaates hindamas Eesti koondise kaitsja Karol Mets, kes on ka ise Undavi vastu Saksamaa kõrgliigas pallinud.

"Minu jaoks see ei ole üllatus. Olles selle mängija vastu mänginud. Teda analüüsinud, et ise paremini valmis olla," lausus Mets. "Minu jaoks ei ole absoluutselt mingisugune üllatus. Tal on kõik olemas, et ollagi Saksamaa koondise alustav ründaja."

Kaitsja jaoks on tegemist väljakutseid pakkuva ründemängijaga. "Tal on oskus ja võimekus lüüa väga kõrge protsendiga mõlema jalaga väravaid, lisaks peaga. Mis on sellise ründaja puhul veel eriline - X-faktoriga väravaid, kus kehaasend on täiesti ebanormaalne ja ta suudab selle palli veel võrku panna. Tegemist on ikkagi tehniliselt hea ja intelligentse jalgpalluriga."

Tema karjäär ei ole siiski olnud nii särav kui maailma absoluutsetel tippudel. Stuttgart pole Euroopa jalgpalli absoluutne tipp. "See võis olla tema karjääri üks paremaid hooaegasid ka. Nähes, kuidas Stuttgart mängib, kuidas tema sinna süsteemi sobitub, siis ma arvan, et see ongi lihtsalt võit-võit situatsioon kõigile. Ta on väga intelligentne, ta leiab need vabad ruumid üles. Tal on kastis vaist ja oskus seista õigel kohal," jätkas Mets.

"Minu jaoks väga-väga huvitav ja atraktiivne ründaja, keda jälgida. Tema vastu mängides oli teistmoodi - sa pidid tegema kõike juba ennetavalt. Kui tema sai olukorda kontrollima hakata, mingis positsioonis vabalt palli kontrollida, siis sa teadsid, et pigem võib juhtuda pahandus. Ennetav töö ja tähelepanu oli väga-väga suur."

Saksamaa jalgpalli viimane tõeliselt suur tipuründaja oli Miroslav Klose. Pärast seda pole päris samasugust tegijat olnud, sest Thomas Mülleri positsioon oli pisut teine. Metsa sõnul Saksamaal selle pärast ülearu ei muretseta.

"Meeskonna sügavus ja pink on väga pikk. See nimekiri, keda võtta ja keda peab välja jätma, on treenerile ka väga raske otsus," vastas Mets. "Ma ei ole lugenud, et Saksamaal oleks sellepärast stress, et neil ei ole uut Miroslav Kloset. Seda mina täheldanud ei ole."