X!

Karol Mets: Deniz Undavi vastu tuleb teha palju ennetavat tööd

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX / dpa/picture-alliance
Jalgpalli MM

Saksamaa jalgpallikoondise oluliseks lüliks on MM-finaalturniiri alguses kujunenud ründaja Deniz Undav, kes on sekkunud mõlemas senises mängus vahetusest.

Kui 7:1 võidus Curacao oli kõik selge juba tema sisenedes, siis Elevandiluuranniku vastu päästsid just Stuttgardi ründaja tabamused päeva na 0:1 kaotusseisust sai 2:1 võit.

MM-finaalturniiri finaalipäeval 30-aastaseks saav Undav on üks kolmest mehest, kes jõudnud senise turniiri jooksul kolme väravani.

Tema omadusi käis ERR-i spordisaates hindamas Eesti koondise kaitsja Karol Mets, kes on ka ise Undavi vastu Saksamaa kõrgliigas pallinud.

"Minu jaoks see ei ole üllatus. Olles selle mängija vastu mänginud. Teda analüüsinud, et ise paremini valmis olla," lausus Mets. "Minu jaoks ei ole absoluutselt mingisugune üllatus. Tal on kõik olemas, et ollagi Saksamaa koondise alustav ründaja."

Kaitsja jaoks on tegemist väljakutseid pakkuva ründemängijaga. "Tal on oskus ja võimekus lüüa väga kõrge protsendiga mõlema jalaga väravaid, lisaks peaga. Mis on sellise ründaja puhul veel eriline - X-faktoriga väravaid, kus kehaasend on täiesti ebanormaalne ja ta suudab selle palli veel võrku panna. Tegemist on ikkagi tehniliselt hea ja intelligentse jalgpalluriga."

Tema karjäär ei ole siiski olnud nii särav kui maailma absoluutsetel tippudel. Stuttgart pole Euroopa jalgpalli absoluutne tipp. "See võis olla tema karjääri üks paremaid hooaegasid ka. Nähes, kuidas Stuttgart mängib, kuidas tema sinna süsteemi sobitub, siis ma arvan, et see ongi lihtsalt võit-võit situatsioon kõigile. Ta on väga intelligentne, ta leiab need vabad ruumid üles. Tal on kastis vaist ja oskus seista õigel kohal," jätkas Mets.

"Minu jaoks väga-väga huvitav ja atraktiivne ründaja, keda jälgida. Tema vastu mängides oli teistmoodi - sa pidid tegema kõike juba ennetavalt. Kui tema sai olukorda kontrollima hakata, mingis positsioonis vabalt palli kontrollida, siis sa teadsid, et pigem võib juhtuda pahandus. Ennetav töö ja tähelepanu oli väga-väga suur."

Saksamaa jalgpalli viimane tõeliselt suur tipuründaja oli Miroslav Klose. Pärast seda pole päris samasugust tegijat olnud, sest Thomas Mülleri positsioon oli pisut teine. Metsa sõnul Saksamaal selle pärast ülearu ei muretseta.

"Meeskonna sügavus ja pink on väga pikk. See nimekiri, keda võtta ja keda peab välja jätma, on treenerile ka väga raske otsus," vastas Mets. "Ma ei ole lugenud, et Saksamaal oleks sellepärast stress, et neil ei ole uut Miroslav Kloset. Seda mina täheldanud ei ole."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

21.06

Karol Mets: Deniz Undavi vastu tuleb teha palju ennetavat tööd

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Curacao puurilukk: minu auks võiks kuju püstitada!

21.06

Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

21.06

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

21.06

Vahetusmees Undavi teise poolaja väravad viisid Saksamaa alagrupist edasi

20.06

Holland lõi Rootsile viis väravat ja andis konkurentidele tormihoiatuse

20.06

Ancelotti: Neymar peaks Šotimaa mänguks valmis olema

20.06

Güler vabandas Türgi toetajate ees: nutame teiega koos

20.06

Brasiilia sai esimese võidu, Türgi piirdub alagrupiturniiriga

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

21.06

Karol Mets: Deniz Undavi vastu tuleb teha palju ennetavat tööd

21.06

Tihemetsas alistas Rillo Saare, Lihtsa ja Lamp jätkasid võidulainel Uuendatud

21.06

Eesti lõpetas Euroopa liiga võiduga kolmes geimis

21.06

Valga triatlonil võitsid esmakordselt Eesti meistritiitli Pius ja Zukker

21.06

Mauri Villmann tuli kodusel turniiril Eesti parimana üheksandaks

21.06

Kertu Laak: meil on uue peatreeneriga hea visioon ja see töötab

21.06

Eesti naiskond kaotas võidetud avageimi järel Kreekale Uuendatud

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

ETV spordisaade, 21. juuni

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo