Soomer pani edukale hooajale vinge punkti: nagu oleks WRC2 autoga poodiumil

Hannes Soomeril oli BMW tiimi motoringrajasõitjana ülitegus hooaeg, mille krooniks oli Saksamaa meistrivõistlustel Superbike klassis saavutatud kolmas koht.

Saksamaa meistrivõistlustel Superbike klassis pronksi teeninud Hannes Soomer on esimene Eesti motoringrajasõitja, kes nii kõrge tasemega sarjas jõudnud hooaja kokkuvõttes esikolmikusse.

"Ma arvan, et hooaja kokkuvõttes oli see nii minu kui meie meeskonna kõige stabiilselt tugevaim hooaeg," käis Soomer ERR-ile hooaega kokku võttes välja. "Me olime iga nädalavahetus, iga sõit, iga kvalifikatsioon, iga treening, stabiilselt tugevad. Kogu aeg esikolmikus, esiviisikus, võitsime kaks sõitu."

Soomer kogus Saksamaa meistrivõistlustel Masteroil Alpha Van Zon BMW tiimisõitjana punkte 14 sõidust 12-l. Punktid jäid võtmata vaid ühelt etapilt, mis nurjas ka tiitli eest võitlemise. Ta kukkus juuli alguse etapil ja vigastas parema käe neljandat sõrme nii tõsiselt, et see on nüüd küünevõrra lühem.

"Alguses ei saanud aru, kui hull asi on ning mõtlesin, et sõidan edasi. Tõstsin mootorratta püsti, aga siis, kui lenks liiga kõver oli, sain aru, et edasi ei sõida ja siis vaatasin alles sõrme. Kui arstid nägid ja kohe haiglasse pidin minema, hakkas selgeks saama, et paranemisprotsess on pikem kui mõned päevad," meenutas Soomer.

Koostöös arstidega sõrme taas sõiduvormi viinud Soomer kihutas aasta jooksul seitsme erineva BMW mootorattaga Euroopas ja Aasias. Oli kestvussõidu MM-il tehasemeeskonna varumeheks, kuid sai eratiimi rajal esindades omad võimalused ja kihutas 24 tunni sõidu Prantsusmaa MM-etapil madalama klassi mootorrataga absoluudis kolmandaks.

"Selle Superstoke klassi rattaga jõudsime lõpuks poodiumile. Kui automaailmast paralleeli tuua, siis see on sama kui WRC2 klassi autoga olla kogu ralli poodiumil. Seda väga tihti ei juhtu ja see oli suur asi aasta lõpetuseks," on Soomer uhke.

Koostööd BMW tiimiga tahab eestlane jätkata ja uue hooaja plaan on järgnev: "võita see Saksamaa meistrivõistluste tiitel ja kindlasti minu soov on saada sellel pikamaa MM-il rohkem sõiduaega ehk siis põhisõitja kohta."

Pronksi Superbike klassis võitis Soomer oma Saksamaa meistrivõistluste kolmandal hooajal.

Toimetaja: Anders Nõmm

